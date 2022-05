Hirdetés 4 órája

Aerium Aovo Pro elektromos roller: Biztonságos, gyors és könnyen kezelhető

Napjainkban az elektromos roller gyártók olyan modellek gyártásába kezdtek, amelyek elégé gyorsak és praktikusak, de biztonságosak is. Pontosan ezt történt az Aerium Aovo Pro elektromos roller esetében is, amelyet ma közelebbről is megvizsgáltunk.

A Xiaomi Scooter közvetlen versenytársa, de bizonyos szempontból jelentős előnye van vele szemben. Az Aerium Aovo Pro legnagyobb előnyei a következők: A roller egyszerű összeszerelése, összecsukható szerkezet, LED világítás a sötétben való vezetéshez ellenáll a bármilyen szögből érkező fröccsenő víznek, jól áttekinthető, nagy fényerejű kijelző, mobil alkalmazással összeköthető, tempomat, akár 35 km hatótáv. Egyszerűen összecsukható és könnyen vezethető Az Aerium Aovo Pro elektromos roller működtetése nem igényel különösebb műszaki vagy fizikai felkészültséget. A felhasználóbarát dizájn és az egyszerű kezelőszervek lehetővé teszik a jármű használatát akkor is, ha Ön nem kifejezetten élvonalbeli rajongója a modern technológiáknak. Az elektromos roller ezért az idősebb generációk számára is alkalmas. A csomagból a csaknem teljesen összeszerelt rollert húzhatja elő. Csak csatlakoztassa a kormányt az alaphoz, és a készülék máris használatra kész állapotban lesz. Az első út előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar meg van húzva, és a fékek megfelelően működnek. Ezután már csak teljesen fel kell töltenie az elektromos roller akkumulátorát és már indulhat is - nincs más teendője. Forrás: Aerium.hu Egyszerű és funkcionális vezérlés Első pillantásra lenyűgözi Önt az egyszerű kialakítású és teljesen praktikus LCD kijelző. A kijelző nagy fényereje és áttekinthetősége biztosítja, hogy még napsütéses időben jól áttekinthető legyen a jármű állapota. a kijelzőn tájékoztatást talál a: pillanatnyi sebességről, az akkumulátor töltöttségéről, a kiválasztott sebesség üzemmódról, a tempomat állapotáról, bluetooth kapcsolatról, a zár és a lámpa állapotáról. A kijelző a kormányrúd közepén helyezkedik el, ami növeli az áttekinthetőséget. A kormányrúd jobb felén található a gyorsítást szolgáló gázkar, míg a bal felén a fékkar. Természetesen okostelefonja közvetlenül a kormányra, a kijelző mellé rögzíthető - így a navigáció használata vezetés közben sem jelent gondot. Ráadásul a roller könnyedén csatlakoztatható az alkalmazáshoz, amely iOS és Android rendszerre is elérhető. Itt ismét minden alapvető információ megjelenik, ugyanúgy, mint a kijelzőn. Ezen túlmenően azonban más paraméterek, például a sebességszabályozó üzemmódok, a sebességtartó automatika és a sebességkorlátozó felett is rendelkezhet. Kiváló sebesség és hatótáv Az Aerium Aovo Pro egy 350 W-os teljesítményű, összecsukható elektromos roller, amely akár 31 km/ó végsebességet is elér. Az alapbeállításokban azonban aktivált sebességkorlátozóval rendelkezik, amely nem engedi, hogy 25 km/ó-nál gyorsabban haladjon - a jogszabályoknak megfelelően. A korlátozást azonban könnyen kikapcsolhatja az alkalmazás segítségével. Az elektromos rollerrel egyetlen feltöltéssel akár 35 kilométert is megtehet. A nagyobb sebesség, a gyakori hegymenet vagy a vezető nagyobb testsúlya azonban némileg csökkentheti ezt a távolságot. A teherbírást tekintve az elektromos roller akár 120 kilogramm súlyú vezetőt is képes szállítani. Magas szintű biztonság Az Aerium Aovo Pro elektromos roller gyártója számára az első számú követelmény a felhasználó biztonsága. Ezért számos olyan funkcióval felszerelt, amelyek megkönnyítik a vezetést és jelentősen csökkentik a balesetek és meghibásodások kockázatát. Ezek egyike a szilárd kerekek, amelyek rendkívül jól tapadnak az útburkolaton vagy az aszfalton. Ráadásul a konkurens modellekkel ellentétben ezek nem felfújhatóak, így nem kell defekttől tartani. Természetesen van rajta világítás is a rossz látási viszonyok közötti vezetéshez. A kapcsológomb hosszú idejű megnyomásával bekapcsolja az elülső fehér LED-fényt, így sokkal jobban láthatja az utat maga előtt. Ezenkívül a hátsó piros lámpa fékezéskor automatikusan bekapcsol és intenzíven villog. Ez egyértelmű jelzést ad a roller mögött haladóknak, hogy csökkentsék a sebességet. A víztől sem kell tartania Ha utazás során rossz időjárási körülmények közé kerül, a víz semmilyen módon nem fog ártani az elektromos rollernek. A termék IP65-ös védettségű, amely biztosítja a bármilyen szögből érkező fröccsenő víz behatolásával szembeni védelmet. Természetesen, ha esőben vezet, a sebességgel igazodnia kell a vezetési körülményekhez. Bár a tárcsafékek használatkor a lehető leggyorsabb reakciót biztosítják, a fékút rossz időjárási körülmények között akár több méterrel is meghosszabbodhat. Azt kérdeti, hogy hol kapható az Aerium Aovo Pro? A városi közlekedésben kiválóan használható járművet az Aerium.hu webáruházban vásárolhatja meg.

