Korszerű hűtés-fűtés belül, napelem kívül – ilyen a XXI. század otthona!

Télen megbízható fűtés melegíti, nyáron pedig okosklíma hűti otthonát, miközben a tetőn napelem termeli az áramot. Ez jól hangzik, ugye? Ha esetleg azon gondolkozik, hogy belevágna otthona korszerűsítésébe, akkor azt javasoljuk, ezt időben kezdje el, ugyanis az otthonfelújítási támogatás már csak 2022. december 31-ig érhető el és a kivitelezésnek még idén meg kell történnie. Mutatjuk azt is, milyen fejlesztéseket valósíthat meg az E.ON segítségével!

Napelemes rendszerek

Az E.ON 2021. tavaszi (nem reprezentatív) kutatása szerint a megkérdezett emberek kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepíteni, mert környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartják. Bár a napelemek felszerelése nem tűnhet bonyolultnak, de számos olyan tényező van, amely a panelek hatékonyságát befolyásolja, ezért fontos, hogy szakértőkkel tervezzük meg otthonunk korszerűsítését.

Már első lépésként érdemes szakemberekhez fordulnunk, hiszen a személyes konzultáció közben sok olyan lehetőség felmerülhet, amelyekre talán nem is gondoltunk.

Hány panelben gondolkodjunk

hova érdemes kihelyeznünk,

milyen engedély szükséges hozzá,

ki szerelje fel és kire számíthatunk a beüzemelésnél?

Ezek mind olyan kérdések, amelyekre az E.ON szakértői az otthonunk felmérése után pontos és szakszerű választ adnak majd. Aki valaha belevágott már lakásfelújításba, tudja, micsoda kincs a megbízható, hozzáértő szakember, akire a tervezéstől az engedélyeztetésen át a kivitelezésig minden lépésben számíthatunk.

Szolgáltatás elérhetősége – országosan, minden megyében. Éljen a lehetőséggel!

Modern otthonba okosklíma!

Az otthonfelújítási támogatás felhasználható klímák telepítésére is, így érdemes belevágni ebbe a fejlesztésbe, hiszen a költségek legfeljebb felét az Otthonfelújítási támogatás formájában visszaigényelheti. A jövőbe mutató okosklímák interneten keresztül működtethetők, egy mobiltelefonra vagy okoseszközre telepített alkalmazás segítségével távolról is be lehet állítani a kívánt hőfokot, így amikor hazaér, már kellemes hőmérséklet várja. A klíma ráadásul nem csak nyáron, hanem mind a négy évszakban segíthet az ideális hőfok elérésében, mivel fűtésre is alkalmazható.

Az E.ON munkatársa az egyéni igények alapján segít kiválasztani a megfelelő teljesítményű készüléket, majd a szakember előre egyeztetett időpontban esztétikusan fel is szereli. Típustól és szolgáltatási csomagtól függően a készülékre akár 3 vagy 5 év gyártói garancia biztosított, míg a szerelésre 2 év garanciát is vállalhat az energiacég. Ha megfelel a jogosultsági feltételeknek,30% -os előleg befizetése után, akár 6 havi részletfizetéssel is rendezheti a készülék és a szerelés díját, ugyanakkor a szolgáltatás nem érhető el Vas, Zala megyék teljes területén, valamint Veszprém és Heves megye bizonyos részein.

Fontos kiemelni, hogy az E.ON mindhárom termék esetében átvállalja a termékkel kapcsolatos legtöbb tennivalót az adminisztrációtól kezdve az engedélyeztetésen át a kivitelezésig, így Ön egy kulcsrakész megoldást kap a folyamat végén, amely alapján már intézheti az Otthonfelújítási támogatás igénybevételét. Az energiacég stabil, nemzetközi háttere, valamint évtizedes tapasztalata és szakértelme a biztosítéka annak, hogy a kívánt fejlesztések az Ön igényeinek megfelelően valósuljanak meg.

Amennyiben érdeklik a részletek, kérjük látogasson el az eon.hu/otthonfelujitas oldalra és tudjon meg többet az E.ON szolgáltatásairól!

Értéknövelés energiahatékony fejlesztésekkel

Modernizálja gázfűtését!

Otthonunk kényelmének sarokköve a megbízható, hatékony gázfűtés, nem véletlen, hogy a meleg családi fészekben érezzük magunkat igazán jól. Ehhez a korszerű fűtés elengedhetetlen és ha már van elképzelése arról, ezt hogyan szeretné elérni, az E.ON szakemberei rendelkezésére állnak, hogy meg is valósítsák. Legyen szó akár belső gázvezeték-rendszer kiépítéséről, akár a meglévő, elavult készülékek cseréjéről vagy a fűtési rendszer kiépítéséről, E.ON GázMester szolgáltatása révén az energiacég munkatársai megoldást tudnak nyújtani igényeire. A fűtéskorszerűsítés összetett tevékenység, ismerni kell a modern technikai megoldásokat, a lehetséges akadályokat, kihívásokat, valamint a megbízható mesterembereket.

Ha szeretne vegyes tüzelésről vagy konvektoros fűtésről áttérni a központi fűtésre, az E.ON szakemberei áttekinthetően vállalják a teljes ügyintézést, pontosan és az ajánlat elfogadásától számított rövid átadási határidővel dolgoznak, korszerű és bevált technológiát alkalmaznak, sőt, a kivitelezés után is segítségére lesznek.

Az E.ON GázMester szolgáltatás költségeinek részbeni megtérítéséhez az Otthonfelújítási támogatást a legalább egy gyermeket nevelő családok vehetik igénybe. Az E.ON GázMester szolgáltatás részleteit itt érheti el, ugyanakkor érdemes tudni, hogy Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Zala és Veszprém megye területén érhető el.