Május 14-én, szombaton, dél­előtt fél 10-től a büntetés-végrehajtásból szabadultak napja lesz a Pécs-belvárosi Református Egyházközség Gyülekezeti Termében. Az esemény prevenciós és missziós alkalom egyben. A fő előadó Boros Lajos lesz, aki szabadulása óta járja az országot és bizonyságot tesz Istenről. A helyszínen a könyvét is megvásárolhatjuk: Rácsok mögött szabadon címmel. Ritka pillanat, hogy itt lesz Vattai Gyula nyugalmazott börtönparancsnok is – így két oldalról is hallhatunk Isten szabadító munkájáról. Az alkalom ingyenes és mindenkit szeretettel vár a gyülekezet Pécsen, a Szabadság u. 35-ben.