Érdemes ilyenkor néhány fontos alapszabályt betartani, és az sem mindegy, milyen halakat fogunk a kerti tóba telepíteni. Lássuk, mit érdemes tudni kezdő tó tulajdonosként!

A kerti tó több mint egy dísz

Egy kerti tó létesítése tudatos vállalás kell, hogy legyen, hiszen egy valódi ökoszisztémát fogunk működtetni. Lesznek benne élőlények szép számmal, és bizony komoly technikai hátteret is kell teremtenünk, kezdve a kerti tó szűrőtől a vízesésen vagy mini szökőkúton át, a trendi megvilágításig. De, ha akkora a mérete, akár még egy hidacska is átívelhet felette.

A kerti tó amellett, hogy éke a házunknak, birtokunknak egy működő élettér is lesz, amiben olyan élőlények is otthonra lelnek, amiket nem is látunk. Éppen ezért nagy felelősség, hogy a vizes élőhely egyensúlya fennmaradjon és ezek a fajok ne kerüljenek életveszélybe. Egy tóba feltehetőleg fogunk tavi díszhalakat telepíteni (aranyhal, koi, arany compó stb.), de felkészülhetünk arra is, hogy a madarak rendszeres ivó vendégek lesznek a tónál, megtelepednek majd benne a békák, akik tavasszal ebihalak sokaságával lepnek meg minket, de akár feltűnhet benne tarajos gőte, vízisikló vagy mocsári teknős is.

A vízben pedig parányok millió élnek, férgek, ízeltlábúak, lárvák, akár még pióca is bekerülhet a madárvendégek testéről. És ezek a mini lények fontos részét képezik majd az ökológiai egyensúlynak. Egy szerteágazó tápláléklánc lesz a kertünkben, aminek bizonyos tagjait nem is tudjuk majd, hogy léteznek (egysejtű papucsállatka, ostoros, kerekesférgek).

A kerti tóhoz építéséhez szükséges dolgok

A meder elkészítéséhez szükséges lesz ásó, lapát és vágóeszközök. A béleléshez geotextil és tófólia kell, az üzemeltetéshez pedig tószivattyú vagy kerti tó szűrő, vízesés elemek, világítás. Az élőlények létének alapját pedig a megfelelő kerti tó aljzat, kavicsok, és a vízi növények adják majd. Ezen felül telepíthetjük majd be a halakat, a növényekkel együtt pedig feltehetőleg más élőlények is bekerülnek majd, pl.vízicsigák.

10 szabály a kerti tó létesítéséhez és a haltartáshoz

A tavunknak 50 m3- nél kisebbnek kell lennie , és nem lehet mélyebb 1,5 méternél. Az ettől nagyobb területű tó ugyanis, valamint a 1,5 m-nél mélyebb magánhasználatú kerti medence és tó építése engedélyköteles! (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pont)

, és nem lehet mélyebb 1,5 méternél. Az ettől nagyobb területű tó ugyanis, valamint a 1,5 m-nél mélyebb magánhasználatú kerti medence és tó építése engedélyköteles! (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pont) A tavat olyan helyre tervezzük, ahol nem tűzi állandóan a nap , beárnyékolja 1-1 fa vagy más növényzet. A tűző nap ugyanis nem kedvező az állatoknak és általában a vízi-mocsári növények is a félárnyékot kedvelik.

, beárnyékolja 1-1 fa vagy más növényzet. A tűző nap ugyanis nem kedvező az állatoknak és általában a vízi-mocsári növények is a félárnyékot kedvelik. Ahhoz, hogy a halak jól érezzék magukat, a tó hossza legalább el kell, hogy érje a 3 métert, a legmélyebb pontja pedig haladja meg a 100 cm-t , különben nem fognak tudni áttelelni az élőlények!

, különben nem fognak tudni áttelelni az élőlények! A tó meder kialakításánál ne feledjük, hogy kell a szintezettség, legalább két ún.ültető zónát alakítsunk ki , ahol a mocsári növények tudnak felszaporodni, és ahol pl. a békák ki tudnak mászni.

, ahol a mocsári növények tudnak felszaporodni, és ahol pl. a békák ki tudnak mászni. Ne spóroljuk ki a geotextilt a fólia alól ! Ennek funkciói közé tartozik az elválasztás, a szűrés, a hőszigetelés, a gyomelnyomás, és a vízelvezetés biztosítása is.

! Ennek funkciói közé tartozik az elválasztás, a szűrés, a hőszigetelés, a gyomelnyomás, és a vízelvezetés biztosítása is. A halak telepítését mindig minimum a víz beengedése után 1 héttel végezzük el, amikor a vízből már távoztak a káros anyagok és kezd beállni a biológiai egyensúly. A növényeket azonnal betehetjük, ezek segítik a természetes baktériumflóra kialakulását.

végezzük el, amikor a vízből már távoztak a káros anyagok és kezd beállni a biológiai egyensúly. A növényeket azonnal betehetjük, ezek segítik a természetes baktériumflóra kialakulását. A kerti tó vizének oxigénben dúsnak kell lennie, a vízi élőlények légzése miatt. Ezért kell a tószűrő, de nagy melegben friss vízzel is pótolnunk kell az elpárolgót, és erre ott a kút meg a slag . A szűrőberendezés szivacsát, szűrő részét 2-3 hetente takarítsuk ki!

kell lennie, a vízi élőlények légzése miatt. Ezért kell a tószűrő, de nagy melegben friss vízzel is pótolnunk kell az elpárolgót, és erre ott a kút meg a slag Az algásodás ellen használhatunk UV-C lámpát .

. A beeső leveleket, növényi részeket szedjük ki hálóval, ne indulhassanak rothadásnak.

hálóval, ne indulhassanak rothadásnak. Nem árt a tóba olya részt is kialakítani, amire ki tudnak kapaszkodni az olyan állatok, akik nem tudnak úszni. Pl.a sün, ami inni megy oda, de belepottyan. Erre alkalmas lehet a vízen úszó vastag faág is.

is. A halakat ne etessük túl! A vízben eleve van számukra élelem, nem is kell minden nap etetnünk. A túl sok plusz szerves anyag hamar felborítja az egyensúlyt, a víz zavaros lesz, felszaporodnak az algák és berothad a víz.

A kerti tó egyszerre szép látvány és megnyugtató élő-díszlet, másrészt a gyerekünknek a legszuperebb tanulmányi hely, amire csak szüksége lehet természetismeretből, és, ahogy kifejtettük, ezen felül egy élettől hemzsegő rendszer.