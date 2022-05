Májusban is folytatódtak a hagyományőrző kulturális rendezvények

Az áprilisi, XV. Drávai Tavasz után ismét összegyűltek szórakozni Drávasztára lakosai és a horvát partnertelepülés, Sopje meghívott vendégei egy hagyományos Majban fesztivál keretében május 14-én, szombat délután.

Akinek ismeretlenül hangzik a „Majban” fesztivál kifejezés, annak eláruljuk, hogy ez tulajdonképpen egy májusfa állító ünnep, amelyet Drávasztára Község Önkormányzata rendez meg. Ez egy hagyományos néptáncról és gasztronómiáról szóló esemény, amelyen a Dráva folyó mindkét partjáról magyar és horvát vendégek vesznek részt. A Majban fesztivál, valamint az eddig lezajlott őszi (Elszármazottak találkozója, Nemzetközi kispályás focitorna, Népi fogathajtóverseny) és tavaszi (Drávai Tavasz) programok célja a határokon átnyúló közös kulturális örökség támogatása és a hagyományok megőrzése, népszerűsítése.

Múlt szombaton, május 14-én délután a kellemesen meleg időjárás is kedvezett a Majban fesztivál programjának, amelyet egy ízletes közös ebdéddel kezdtek meg a résztvevők. A Drávasztára kikötőjében felállított színpadon 3 órától kultúrműsorral szórakoztatták a megjelenteket, ahol többek között a horvát kultúra ápolása céljából az 1993-ban megalakult Biseri Drave (Dráva Gyöngyei) hagyományőrző tamburazenekar is fellépett. Ezt követően a településen már közkedvelt Tesók együttes koncertjével folytatódott a nap, az esti zenés-táncos mulatsághoz pedig ismét a Podravka zenekar biztosította a felhőtlen hangulatot.

Az ormánsági településen a Majban volt az utolsó tavaszi rendezvény 2022-ben, Drávasztára legközelebb június közepén szervezi meg az őszi fogathajtó versenyhez hasonló lovas programját.

A cikk az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program által támogatott „Drava Events II – Events of the both side of the Drava River” HUHR/1901/2.1.3/0148) című projekt keretében készült. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül az Európai Unió támogatásával valósul meg.