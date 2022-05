Előkerülnek a különböző kerti játékok, minden gyerkőc kedvenc kinti tevékenysége, a homokozás pedig akár egész napra lefoglalhatja a lelkes építőket vagy éppen energikus rombolókat.

Ráadásul egy kisebb homokozó és egy homokozó szett már egy egészen apró kertben vagy teraszon is kényelmesen elfér. A praktikusságon túl azonban további nyomós okai is vannak annak, hogy egyre többen szerzik be otthonra is ezt a népszerű kültéri játékot.

A következő készségeket biztosan fejleszthetjük homokozás közben:

Fejleszti a kicsik finommotorikus készségeit

Felügyelet (és megfelelő fényvédelem) mellett már az egészen pici babákat is bátran megismertethetjük a homokkal való játékkal. A gyúrás, ásás, öntés, építés segít a gyerekeknek finommotorikus készségeik, szem-kéz koordinációjuk fejlesztésében és az izmok erősítésében is.

Megismerkedhetünk a különböző formákkal, színekkel

Ha a homokozó mellett még néhány, a munkálatokhoz szükséges színes kellék is bevetésre kerül, a zöld halacskák, sárga vödrök és lila lapátok segítségével minden színt és formát egy csapásra megismerhetünk a játékon keresztül. Egymás mellé építhetünk kisebb vagy nagyobb tornyokat, gyúrhatunk golyót, formázhatunk kockát, sőt, ha nagyon elszántak vagyunk (vagy igazán profi homokozó szett van a birtokunkban), egy hexagon vagy akár a Millennium Falcon sem jelenthet akadályt.

Bevezethetjük a matematikai alapfogalmakat

A sikeres gombóc gyúrása vagy egy támadásálló homokvár építése a látszat ellenére bizony komoly szaktudást igényel. Építkezés közben a gyerekek saját tapasztalataikon keresztül, kísérletezés útján tanulják meg, hogy kevesebb vagy több víz kell egy adott mennyiségű homokhoz, a kisebb vagy a közepes méretű vödörrel érdemes-e feltölteni a vizesárkot. Arkhimédész törvényének megértése szó szerint gyerekjáték lesz!

Fejleszti a koncentrációs készséget

A hozzávalók arányainak pontos kimérése, a falak “mérnöki” igényű kivitelezése vagy a tökéletes halacska megalkotása mind odafigyelést és elmélyült koncentrációt igénylő feladatok. A gyerekek észre sem veszik, mégis napi egy órányi homokozás alatt számos, az iskolai tanulmányokhoz és az életben való boldoguláshoz szükséges alapvető készség elsajátításához járulnak hozzá ezek a játékok.

Önállóságra tanít

A homokozás strukturálatlan játék, vagyis nincsenek szabályai, keretei. A rendelkezésre álló anyagok és eszközök céljáról a gyerek (vagy az együtt játszó gyerekek) döntenek. Háromtornyú vár épül, gluténmentes epertorta sül, vagy fergeteges homokgolyó-csata veszi kezdetét? A gyerekek szabadon használhatják fantáziájukat, hozhatnak és megváltoztathatnak döntéseket, szembesülnek azok következményeivel. Tehát önállóságot tanulnak.

Teret ad a kreativitásnak

Az a néhány négyzetméternyi terület az udvar végében a fantázia birodalma. A két kezünkkel megalkothatunk egy egész várost, megmenthetjük Némót, ellovagolhatunk a naplementébe, vagy űrhajóval bebarangolhatjuk a galaxist.

Fejleszti a szociális készségeket

Ha a testvérek, barátok vagy szülők is csatlakoznak a közös játékhoz, valósággal feltesszük a koronát a homokozás közben szerzett készségek listájára. Az ötletelés, a játékokon való osztozkodás, a sikeres kompromisszumok kötése, a közös alkotás észrevétlenül ad a konfliktusok megoldásához nélkülözhetetlen kommunikációs eszközöket a gyerekek kezébe.

Mire érdemes figyelnünk a megfelelő homokozó kiválasztásánál?