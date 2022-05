Az önkormányzat tavaly a Magyar Falu Program keretében 4,5 millió forint támogatást nyert egy nagy teljesítményű fűnyíró beszerzésére. Fülöpné Török Tímea, Tótszentgyörgy alpolgármestere elmondta, a munkagépnek nagyon örültek, hiszen nagy a karbantartandó zöldterület, ezzel pedig hatékonyabban tudják elvégezni a munkát. Sokadszorra pályáztak a Kis utca felújítására is, amely sajnos az idén sem lett nyertes. Ez egy nagyon rossz állapotban lévő út, nagyon nagy előrelépés lenne a falunak, ha ezt a 200-300 méteres szakaszt le tudnák aszfaltozni.

Mint az alpolgármester fogalmazott, bíznak benne, hogy előbb-utóbb támogatást nyernek erre, hiszen Nagy Csaba országgyűlési képviselő eddig is támogatta az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit.

Tavaly egy ingatlannal bővült az önkormányzat vagyona, miután egy üresen álló ház került a falu tulajdonába. A képviselő-testület még nem döntött az épület sorsáról, de előfordulhat, hogy szükséglakást alakítanak ki belőle. Nyertek még egymillió forintot rendezvényekre. Tavaly ugyan a járványhelyzet miatt sok programot elhalasztottak, de egyébként sokféle rendezvényt szerveznek, a gyerekektől az idősekig minden korosztályt kiszolgálva. A programokon Jandóné Rosta Gyöngyi, a helyi kisboltos is mindig segít, szerves része a rendezvényeknek, a falunapnak és az idősek napjának is aktív segítője. Az önkormányzat köszöni a támogatását.

Az idén is megrendezik a falunapot, az alpolgármester süti a lángost, a lakosoknak főznek, a gyerekeknek is készülnek programokkal, kétféle étellel, sztárvendégek is szórakoztatják majd a lakosságot.

A gyerekeknek, fiataloknak egyébként van egy külön klubhelyiségük, amelyet igény szerint használhatnak hétvégente, az önkormányzat minden támogatást megad számukra, most vásároltak oda egy televíziót, de van pingpongasztal és egyéb eszköz is, amellyel a fiatalok kellemesen el tudják tölteni az időt.

Az önkormányzat 13 közmunkást foglalkoztat, akik egyrészt zöldségtermesztéssel, másrészt a falu rendben tartásával foglalkoznak. A faluképet is igyekeznek mindig javítani, a hivatal épületét kívülről újrafestették, és a buszmegállót is felújították. Fülöpné Török Tímea elmondta, örömmel látják, hogy Tótszentgyörgy népszerűbb lett az elmúlt években. Míg néhány éve azt tapasztalták, hogy sorra ürülnek ki a házak az idősek elhalálozása miatt, mostanra azt lehet mondani, hogy alig van eladó ház, és a falu több pontján folynak a felújítások. Sokan költöztek be Szigetvárról, külföldről is. A faluképet is megváltoztatja ez a tendencia. A falu vonzerejéhez nyilvánvalóan az is hozzájárul, hogy itt egyébként nincs bűnözés, rendes emberek lakják a települést, összetartó a közösség, az lakók, szomszédok figyelnek egymásra is.