Az önkormányzat tavaly folytathatta a Kárászpuszta felé vezető külterületi út felújítását, melyre 22 millió forint támogatást nyertek a Magyar Falu Programban, emellett az óvoda felújítására 30 millió forint pályázati forrást sikerült nyerni. A munkálatok el is kezdődtek, és a tervek szerint augusztus végére befejeződnek. Czifra Lászlóné, Szentegát polgármestere elmondta, a beruházás során egyebek mellett áthúzzák az elektromos vezetékeket, burkolatokat cserélnek, korszerűsítik a fűtési rendszert. A gyerekek a felújítás ideje alatt a dencsházai székhelyóvodába járnak.

A községvezető örömmel számolt be arról is, hogy az idei pályázatok közül a falubuszra beadott támogatást nyert. A járművet megrendelték, és bíznak benne, hogy ebben az évben meg is érkezik a településre. Az önkormányzat három pályázata azonban tartaléklistára került: kommunális eszközökre és belterületi útfelújításokra (Gesztenyés sor, Iskola utca, és a pálya melletti utca felújítására), valamint közösségi tér létrehozására szerettek volna támogatást nyerni. Utóbbit a korábbi években pályázati forrásból megvásárolt volt presszó épületében szeretnék kialakítani a fiataloknak, jelenleg ugyanis nincs olyan helyiség, ahol össze tudnának gyűlni akár egy csocsó, egy sakkjátszma, vagy egy mozizós délután erejéig.

Az önkormányzat 19 közmunkást foglalkoztat, akik mezőgazdasággal és állattenyésztéssel is foglalkoznak. Ebben az évben 3,5 hektáron szóját vetettek, ezen kívül 6,5 hektáron gabonaféléket és kukoricát termesztenek, valamint közel egy hektáron zöldségféléket termelnek, amelyek egy részét adományként a lakosoknak osztják ki, illetve értékesítenek is belőle. Emellett birkákat, előnevelt csirkéket és sertéseket – köztük süldőket és kocákat is – tartanak. Az előnevelt csirkéket a falu lakosainak adják el, a sertéseket pedig a Szigetvári Hús Kft.-nek értékesítik a vágóhídra, de természetesen a helyiek is minden évben vásárolnak a malacokból, valamennyivel a piaci ár alatt.

A település rendezettségéért és szépítéséért szintén a közmunkások felelnek. Nagy zöldterülettel rendelkeznek, így szükség lenne még több kaszálógépre, arra pályáztak is. Önerőből tavaly sikerült vásárolni egy rakodógépet, amely az árkok tisztításához nyújt nagy segítséget.



Megmozgatják a gyerekeket



Több programot is szerveztek már idén is a községben, év elején volt egy jól sikerült farsangi mulatság, illetve utána egy nőnapi ünnepség, e hét szombaton pedig a gyereknapot rendezik meg a faluházban és a szabadtéri színpad környékén. Délelőtt bicikli-, majd futóversenyre hívják a gyerekeket, amely után pihenésképpen Szentgyörgyváry Laura mesél a résztvevőknek. Ebéd után sorversenyek és cirkusz is szórakoztat majd, de egész nap színezősarok, körhinta, légvár, lufihajtogatás és arcfestők várják a kicsiket és nagyokat. A falunapot augusztus 20-án rendezik meg.



A település vezetői

A 390 lakosú község polgármestere Czifra Lászlóné. Alpolgármestere Szabó József. A képviselő-testület további tagjai: Gáspárné Brezovics Judit, Gali Tamás és Vecera Drazen. Jegyző: Mecseki Péter. Falugondnok: Tóth Gábor. Háziorvos: dr. Szabó András, védőnő: Horváthné Berta Ildikó. A Szentegáti Varázsdoboz Óvoda vezetője: Siposné Guvat Veronika. A Szentegát Községért Alapítvány elnöke: Bíróné Lendvai Krisztina. Az önkormányzat elérhetősége: 7915 Szentegát, Almás u. 90/1. Tel.: (73) 900-158.