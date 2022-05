A Magyar Falu Programnak köszönhetően több fejlesztést is meg tudott valósítani az olaszi önkormányzat az elmúlt években. Tóth Gabriella, a község polgármestere elmondta, tavaly egy 50 lóerős kistraktorra nyertek támogatást, a gép meg is érkezett a faluba, és a napokban kapják meg a – szintén e pályázat keretében beszerzett – nagyobb teljesítményű ágaprítót, amely főként a veszélyhelyzet után lesz a lakosság segítségére, hiszen akkortól tilossá válik az égetés az ország egész területén.

Ezen kívül támogatást nyertek a hidori településrészen lévő temető fejlesztésére. A ravatalozót akadálymentesítik és egy vizesblokkot alakítanak ki az épületben.

Szintén a Magyar Falu Program pályázati támogatásából sikerült az orvosi rendelőt új, korszerű eszközökkel (köztük egy EKG készülékkel) felszerelni, és a védőnői szolgálatot új bútorokkal berendezni.

A községvezető örömmel számolt be arról is, hogy az iskolához tartozó szolgálati lakás is megújul, a munkálatok várhatóan június végén befejeződnek, és az esetlegesen érkező új pedagógusnak fel tudják kínálni. Az elmúlt években megújult az iskola konyhája is, amelyet korszerű konyhai berendezésekkel szereltek fel. Erre a Vidékfejlesztési Programban nyert forrást az önkormányzat. Szerencsésen alakult, hogy egy szakács házaspárt alkalmazhatnak, akikkel főzőkonyhaként üzemelhetnek, naponta 170 adag menüt készítenek, melyből az óvodások, az iskolások, és az intézményi dolgozók köz­étkeztetése biztosított.

Az elnyert pályázati fejlesztések kapcsán Tóth Gabriella elmondta, folyamatban van még a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a hivatal felújítását célzó beruházás. Az önkormányzat elkészíttette a terveket, ám a megemelkedett kivitelezői árak miatt keretráemelési kérelmet nyújtott be a döntéshozók felé.

Az idei Magyar Falu Programos pályázatok közül egyelőre egy külterületi tároló megépítésére nyert a község nagyságrendileg 10 millió forintot, két pályázat pedig tartaléklistára került.

– A képviselő-testülettel úgy döntöttünk, hogy a sportpályán és környezetében közösségi teret hozunk létre, hiszen már nem működik a sportegyesület, a területet pedig sokféleképpen lehet hasznosítani. Kültéri fitneszparkot szeretnénk ide telepíteni, és az öltözőt ifjúsági klubbá alakítanánk át. A nyílászárók cseréjét a nemzetiségi önkormányzatok segítségével már sikerült megvalósítani – mondta a polgármester.

Az Országfásítási Programban tavaly nyert 15 fát a napokban ültetik el a település több pontjára. A közterületek, zöldterületek karbantartásához, a falu szépítéséhez pedig a megújult Olaszi Kulturális és Faluszépítő Egyesület is hozzájárul. A szervezet új tagokkal aktívan, lelkiismeretesen tevékenykedig a településért. Az elmúlt héten például társadalmi munka keretében virágokat ültettek, rendezték a parkokat és a többi zöldterületet.



Jól sikerült a tavalyi első nemzetiségi nap

Tavaly nyáron hagyományteremtő szándékkal szerveztek az olaszi nemzetiségi önkormányzatok Nemzetiségi Napot. Rozinger Lászlóné, az olaszi horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, a német önkormányzattal jó kapcsolatot sikerült kialakítani, és ezért úgy döntöttek közös programra hívják az érdeklődőket. A német és a horvát közösség is három-három nemzetiségi önkormányzatot hívott, a csoportok töltött káposztát, pörköltet, gulyásokat főztek, régimódi lángost és forgácsfánkot sütöttek, a gaicsi vendégek borkóstolót tartottak, a programot pedig a táncosok, énekesek műsora is színesítette. Az idei Nemzetiségi Napot június 25-re tervezik, és már öt-öt önkormányzatot hívnak meg a rendezvényre. Idén is lesznek fellépők: a Mohácsi Nemzetiségi Néptáncegyüttes sváb-sokac lakodalmast ad elő, horvát származású operetténekes Gyurity István (Stipan Đurić) fog énekelni, színpadra lépnek az újpetrei táncosok, műsorral készülnek az énekkarok, és Alte Kamerade fúvószenekar is koncertezik. Az esti bálon horvát és német zenét is játszó zenekar szolgáltatja a zenét.



Kisgyermekes családok költöztek

A falu lakosságszáma stagnál, de örömteli, hogy az elmúlt években több gyermekes család vásárolt házat Olaszon, amelyet felújít. Az önkormányzat igyekszik minden korosztály számára élhető települést létrehozni.

Anyák napi műsort rendeztek

Az iskolában május elején Tavaszköszöntőt és anyák napi műsort rendeztek. Ez volt a járványos időszak óta az első olyan iskolai program, ahol a szülők is korlátozások nélkül vehettek részt. Az osztályok műsorral készültek, volt kézművesvásár és tombola, este pedig tűzzsonglőr bemutató. A rendezvény bevételét az iskola alapítványa kapta.

Tánctalálkozó és falunap is volt

Szeptemberben sikerrel rendezte meg az önkormányzat a hagyományos falunapot, és új szervezeteket is bevont a programokba. A bogádi Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület tagjai részt vettek a felvonuláson, lovasíjász bemutatót tartottak, lovagoltatták a gyerekeket. A kicsik foglalkoztatásában a siklósi Apró Paták Lovas Sportegyesület is közreműködött, régi partnerként. Fellépett a Mecsek Táncegyüttes, és Misina Néptáncegyüttes is. Az iskolában szintén szeptemberben a német nemzetiségi néptánccsoport 30 éves jubileumi találkozóját tartották. Régi és jelenlegi diákok ünnepelték együtt ezt az évfordulót.

Megújítja a főutat a közútkezelő

A Magyar Közút Zrt. beruházásának köszönhetően megújul a Kossuth utca, vagyis Olasz település táblától település tábláig tartó főútja. A felújítást nagyon várták a helyiek, hiszen elég rossz állapotban volt korábban ez az út.



A település vezetői

A csaknem 615 lelket számláló település polgármestere Tóth Gabriella, alpolgármestere: Loschan Csaba. A képviselő-testület további tagjai: Borsodi Balázs, Mammel József, Schäffer Gábor. Jegyző: dr. Szlávecz Tamás, aljegyző: Quellné Hernic Diána. A német nemzetiségi önkormányzat tagjai: Háberkorn Attiláné (elnök), Borsodi Gábor Sándorné, Spengler Ottóné, Hofecker Krisztina. A horvát nemzetiségi önkormányzat tagjai: Rozinger Lászlóné (elnök), Hengl Jánosné, Simácz András. Az iskola igazgatónője Borsodi Gáborné, az óvodavezető: Lévai Anikó. Plébános: Molnár Péter. Háziorvos: Dr. Horváth Krisztina, védőnő Lengyelné Guth Éva. Az önkormányzat elérhetősége: 7745 Olasz, Kossuth L. u. 54. Telefonszám: 69/357-103. Az önkormányzat számos módon támogatja a lakosokat, szülési és temetési támogatással próbálják csökkenteni a családi események miatt megemelkedett költségeket. Emellett a diákok számára is kedvező lehetőséget biztosítottak, ugyanis azok a középiskolások, akik négyes tanulmányi átlag feletti eredményt érnek el, félévente 30 ezer forint ösztöndíjban részesülhetnek. Ez tavaly 11 tanulót érintett, illetve 6 felsőoktatási intézményben hallgató fiatal is részesülhetett a Bursa Hungarica ösztöndíjban. Az önkormányzat természetesen iskolakezdési támogatással is segíti a gyermekes családokat.