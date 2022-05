Példás összefogással újult meg a ligeti templom tavaly. A közösség nemcsak adományokkal, hanem társadalmi munkával is segítette a beruházást. Teljesen felújították a templom tetőszerkezetét és vízelvezetését. Kicserélték a templomtorony ablakainak zsalugátereit, valamint újrafestették az épület homlokzatát és belső falait. A felújítás költsége meghaladta a 3,5 millió forintot, melyet a település közösségeinek – magánszemélyek, vállalkozók, a Pécsi egyházmegye, a magyarszéki plébánia, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a ligeti önkormányzat, a Ligetért Egyesület – példaértékű összefogása és munkavégzése révén finanszíroztak. Mátyás Imre plébános is nagyon sokat segített abban, hogy a felújítás megvalósulhasson, és abban is, hogy méltó ünnep legyen a május elsejei felszentelés.

Felföldi László kifejezte háláját, és példaértékűnek nevezte a falu közösségének összefogását, hiszen mindenki vállvetve vette ki a részét a munkálatokból a cél érdekében: „Legyenek büszkék magukra, kivétel nélkül mindenki, aki tehetsége szerint hozzátette a maga részét a templom felújításához, mert önök azt akarták, hogy itt újra élet legyen. Kérem mindnyájukat, hogy töltsék meg élettel, lelkülettel ezt a kápolnát úgy, ahogy az otthonaikat, hogy vágyjunk arra, hogy itt találkozzunk egymással, hogy fogadjuk el és segítsük egymást, ezért fogjunk össze, hogy át tudjuk adni a hitnek, a reménynek és a szeretetnek a csodálatos ajándékait” – zárta szentbeszédét a püspök. A szentmise után fogadásra várták a mise résztvevőit, a szeretetvendégségre szintén mindenki kisebb-nagyobb támogatással készült. A hívő közösség havonta két alkalommal gyűlhet össze a templomban, a hónap első és harmadik vasárnapján szentmise, illetve igeliturgia alkalmával.

Tartaléklistára kerültek a Magyar Falu-s pályázatok

A ligeti önkormányzat idén a Magyar Falu Programban önmérsékletet tanúsított, és csak két pályázatot nyújtott be, útés járdafelújításra, ám sajnos egyik sem kapott pozitív elbírálást. Tartaléklistára kerültek a beadványok, így bíznak benne, hogy később forráshoz jutnak a tervek. A Ligetért Egyesület a Magyar Falu Civil Alapjánál pályázott a falunap támogatására, ez a beadvány is tartaléklistás lett.

Vargáné Szabó Gabriella, Liget polgármestere elmondta, korábban a Vidékfejlesztési Program keretében külterületi útfelújításra, a Leader Programban pedig a kamerarendszer bővítésére is pályáztak. Ezek elbírálás alatt állnak. Bíznak abban is, hogy a kültéri sportpark kialakítására beadott pályázatuk is támogatást nyer. A pályázatot még 2016-ban nyújtották be az Egészség Sportpark Program keretében, és még nem tettek le arról, hogy megvalósulhat, hiszen sok fiatal él a településen, élhetőbbé tenné a falut ez a beruházás is. A Magyar Közút Zrt. kezelésében álló ligeti bekötőút felújítását is nagyon várja a település lakossága. A közútkezelő ugyan kérésre elvégzi a kisebb javításokat, de új burkolatra lenne már szükség, mert jelenleg egy sávon tudnak közlekedni az autók a sok kátyú és úthiba miatt.

Májusban megújul a falu játszótere

Májusban elkészül a falu játszóterének felújítása. Erre az önkormányzat tavaly 4,5 millió forint támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében.

Belterületi utakat javítottak

Tavaly belügyminisztériumi pályázat keretében 13 millió forintot nyert az önkormányzat a belterületi utak javítására. Az elnyert összeghez 2,5 millió forint önerőt kellett biztosítani. A munkálatok befejeződtek a legkritikusabb szakaszokon, de maradt még felújítandó út, ezért tovább pályázik az önkormányzat.

Júliustól lehet vinni a gyümölcsöt

Az idei évben ismét üzemelni fog a gyümölcsfeldolgozó üzem, az önkormányzat júliustól vállalja a bérpréselést.

Az Alma Együttes ad koncertet

Az önkormányzat az idén augusztus 6-án rendezi meg a falunapot, amelyre már biztosan érkezik az Alma Együttes és Bunyós Pityu. Ősszel a hagyományos szüreti mulatságra is sor kerül, a tervek szerint szeptember 24-én.