A megye délnyugati csücskében fekvő település az ország egyik legelmaradottabb községének számít, ez azonban a faluképen egyáltalán nem tűnik ki, gondozott zöld területek, szépen karbantartott közterek fogadják az ide látogatót. A településen áthaladó 5809-es számú mellékút a Magyar Közút Zrt. beruházásában újult meg, így a Szabadság utca, a Petőfi utca, és a Rákóczi utca új útburkolatot kapott. Ezen kívül az önkormányzat tavalyi, Magyar Falu Programban nyert támogatásából megújult a temetői út egy szakasza, itt járdát építettek, valamint a Rákóczi és a Hajnal utca egy részén is járdafelújításra kerülhetett sor.

Micsák Tibor ugyanakkor sajnálattal mondja, hogy az idén beadott pályázatokból egy sem nyert támogatást. Többek között eszközbeszerzésre, a temetői út fennmaradó szakaszának felújítására, járdafelújításra, a hivatal és orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére, kamerarendszer kiépítésére, valamint a kultúrház belső felújítására nyújtottak be pályázatot.

– Az önkormányzatnak sajnos nincs más bevételi forrása, mint az állami támogatás, és a helyi iparűzési adó. Ezt az évet nehezen fogjuk átvészelni, de jövőre már remélhetőleg helyreállnak a dolgok – mondta a polgármester. Jó hírrel is tudott szolgálni a községvezető: az útfelújítást végző kivitelező munkagépei a polgármester házának udvarán parkolhattak, cserébe a cég elvégezte az út padkázását két utcában. Ezt az egyébként jelentős értékű munkát régóta várják a lakosok, és most nem került pénzébe sem a lakosságnak, sem az önkormányzatnak. Némi bizakodásra ad okot az is, hogy Zádor területén is kutat tervez fúrni a Kétújfalu határában működő olajkitermelő vállalat.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tavaly július óta a „Felzárkózó települések” programhoz kapcsolódó Jelenlét Pontot működtet Zádorban. A szervezet három munkatársa hetente háromszor dolgozik a faluban: helyben nyújtanak segítséget a rászoruló, vagy hátrányos helyzetű családok számára. A lakosoknak hasznos foglalkozásokat, programokat szerveznek, ezen kívül a szülőknek segítenek az önéletrajz megírásában, és felkészítik őket az állásinterjúkra. A krízishelyzetben lévő családok otthonának felújítását is támogatják, Zádorban már három életveszélyessé vált épület helyreállítását kezdték meg a program keretében.



Sikerrel zajlott az áprilisi sportnap



Április végén sportnapot rendeztek a faluban, amelynek nagy sikere volt. Az önkormányzat támogatásával Orsós Katalin, Ignácz Piroska és Pócsi Edina 100 főre főzött bográcsban. A focikupán helyi csapatok mérettettek meg egymással, és még egy 70 éves lakos is focizott, jó hangulatban, a közösségerősítés jegyében telt a délután. A focikapura új háló került. A polgármester köszöni Medvés Rolandnak a szervezést, Juhos Józsefnek a játékvezetést, és a falu lakosságának, hogy részt vettek a programon.



Korszerű gépekre lenne szükség a feladatok ellátásához



Micsák Tibor polgármester elégedett a közmunkásokkal, akik – összesen 15-en – szépen, lelkiismeretesen végzik a dolgukat Medvés Rolandné és Csapó Ferenc csoportvezetőkkel. Értékeli a munkájukat, munkatársakként tekint rájuk, ráadásul ő maga is gyakran segít ellátni a feladatokat. A környező települések közül egyébként Zádornak van a legnagyobb karbantartandó zöld területe, így nagy szükség lenne korszerűbb munkagépekre a hatékonyabb, gyorsabb, könnyebb munkavégzéshez.



A település vezetői

A 327 lakosú község polgármestere 2019 őszétől Micsák Tibor, alpolgármestere Simaráné Gulyás Ilona. A képviselő-testület további tagjai: Brezovics Judit, Mauer Tibor és Simara József. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Epstein Ferenc. Falugondnok Vörös Sándor. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője Brezovics Judit. A Zádori Horgászegyesület elnöke Varga Béláné. A Zádori Aranysakál Vadásztársaság elnöke Simara Tamás. Az önkormányzat elérhetősége: 7976 Zádor, Béke tér 3. Telefon: (73) 342-014.