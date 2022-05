A testmozgás jelentősége

A testmozgás fizikai és mentális hatásait nem szabad alábecsülni. A fizikai előnyök mindig is ismertek voltak, azonban az utóbbi évtizedekben számos kutatásnak köszönhetően, egyre nagyobb teret kapnak a mentális előnyei is. Mondhatni, hogy ma már elengedhetetlen a rendszeres testmozgás egy teljes, egészséges élet érdekében.

Mentális előnyök

• Jobb közérzetet biztosít

• Segít a koncentrációban

• Csökkenti a stresszt és a depressziót

• Segít az alvászavarok leküzdésében

• Növeli az önbizalmat



Fizikai előnyök

• Csökkenti a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának esélyét

• Segít a súlyfelesleg leadásában

• Csökkenti a magas vérnyomást

• Fejleszti az állóképességet

• Ízületi rugalmasságot biztosít



Milyen lehetőségek vannak az otthoni edzésre tavasszal?

Ha épp nincs lehetőségünk ellátogatniaz edzőterembe, akkor otthoni edzéssel is kiválthatjuk a napi testmozgást. A pilates és a jóga is átmozgatja a testet és aktiválja a belső izmokat. Az előbb említett mozgásformák tökéletes kiegészítője lehet az egyensúly labda is.

Az egyensúly labda használata

Az egyensúly labda használata rendkívül egyszerű, a rajta végezhető gyakorlatok pedig változatosak. Tökéletes kiegészítője lehet a tavaszi edzéstervednek! Használhatod pilates gyakorlatok kiegészítőjeként, végezhetsz rajta fekvőtámaszokat, guggolásokat, kitöréseket vagy akár hasizom gyakorlatokat is.