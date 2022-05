Az igazi kertkedvelők már régóta tudják, hogy a terasznak és az erkélynek nem csak szépnek kell lennie, hanem kényelmesnek és otthonosnak is, akár egy nappali, ezért nem meglepő, hogy néhány elegáns kültéri bútor első ránézésre nem is kerti bútornak tűnik. A legtöbb modern lounge garnitúra pedig tetszés szerint bővíthető és kombinálható is.

A természetes stílusú kerti bútorok fő alapanyagai a fa és a vászonszövet, megjelenésükben viszont rendkívül változatosak. Legyen akár klasszikusan elegáns, rusztikus hangulatú vagy modern megjelenésű, a természetes hatású kerti bútorok idén is töretlen népszerűségnek örvendenek.

A modern, letisztult kerti bútorokra a letisztult vonalvezetés, egyszerűbb formavilág és igényes dizájn jellemző. Kifinomult színek, világos fa elemek találkoznak az alumínium fémvázzal és rozsdamentes acéllal.

A modern vidéki stílusú kertet könnyen kezelhető polyrattanból készült természetes tónusú és klasszikus megjelenésű bútorok teszik tökéletessé.

Az egyszerű napozóágyak és kerti székek ideje lejárt – az XXXLutz óriási kerti bútor választékában mindenki megtalálja a saját stílusának megfelelő, minőségi kerti bútort.

Látogasson el pécsi XXXLutz áruházunkba és valósítsa meg álmait a kert berendezése során is és variálja úgy a bútorokat, ahogy Önnek tetszik!