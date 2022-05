– Milyen fejlesztések várhatóak az év második felében Villányban?

– Több folyamatban lévő projekt kivitelezése fog elkezdődni az idén, például a hivatal előtti tér átalakítása, és egy termelői piac létrehozása. Folyamatosak a tervezői egyeztetések, mert úgy szeretnénk összehangolni a beruházást, hogy az komplexen illeszkedjen a tágabb területű fejlesztési elképzeléseinkkel. Az eredeti szándékunk szerint ősszel, a Vörösbor Fesztivál után kezdődne a kivitelezés, erről nem tettünk le, de van rá esély, hogy átcsúszik a jövő év tavaszára. Emellett két, a Magyar Falu Program által támogatást nyert beruházás kezdődik meg: az orvosi rendelő korszerűsítése és a művelődési ház felújítása. A terveink szerint augusztus végéig elkezdődnek a kivitelezések, és még az év végéig befejeződnek a munkálatok. Ezek mellett folyamatban van a Szent István utca felújítása, itt várhatóan június közepére készülnek el a munkálatokkal a szakemberek.

– Átadták a munkaterületet a Villány és Villánykövesd közötti kerékpárút megépítésére is a kivitelezőnek. Mikortól vehetik igénybe a helyiek és a turisták?

– Júniusban a kivitelező elkezdi a munkálatokat, és ígéretük szerint a Vörösbor Fesztivál idején már tekerhetnek rajta a kerékpárosok. Nagyon hosszadalmas egyeztetési folyamat mögött állunk, de most már valóban nem kell sokat várni arra, hogy elkészüljön ez a fejlesztés is.

– Milyen pályázatokat terveznek beadni a közeljövőben?

– Négy pályázatot adunk be a helyi turisztikai fejlesztésekre irányuló felhívásokra, összesen 1,4 milliárd forint értékben. Az egyik keretében a vasútállomástól a rendezvénytérig egy sétányt alakítanánk ki. A rendezvénytér környezetét szeretnénk fejleszteni további parkolók kialakításával, emellett egy rendezvénysátorra szeretnénk pályázni, fejlesztenénk a színpadi technikát, színpadi elemeket szereznénk be, és a fogadóépületet is korszerűsítenénk. A második pályázat keretében a vasútállomástól tervezünk egy sétányt Villánykövesd felé, amely kiváló kapcsolódási pontot jelentene a Villány és Villánykövesd közötti kerékpárúttal. Emellett a Templom hegyi kilátónál egy pihenőparkot tervezünk kialakítani. A harmadik csomag a Mathiász János utca, a templom környéke, a Kálváriadomb és a Dombay utca felújítását célozza meg, gyalogossétányok, pihenőparkok kialakításával, a negyedik pályázat keretében pedig a belvárosi turisztikai attrakciók összekötését tervezzük, hogy egy színvonalasabb belvárosi városkép jöhessen létre. Rehabilitálnánk a Deák utcát, felújítanák a járdákat, a hivatal mögötti területen átalakítanánk, felújítanánk a parkolót, és megújítanánk a szerb templom környezetét. A főtértől a református templom felé vezető kis közt, valamint a gyógyszertár előtti teret is fel szeretnénk újítani. A parkolási problémák enyhítésére a Vörösmarty utcában parkolókat alakítanának ki.

– A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében már vannak támogatást nyert projektek, ezek megvalósítására mikor kerülhet sor?

– A támogatói szerződéskötések folyamatban vannak, nyáron elkezdődnek a tervezések, és a tervek szerint jövő év derekán elindulhatnak a kivitelezések. A tervezés és a közbeszerzési eljárások nyilvánvalóan időt vesznek igénybe, de igyekszünk ezekkel is a lehető legjobban haladni, hiszen látjuk, hogy folyamatosan emelkednek a kivitelezői árak.



Már használják a pumpapályát



A közelmúltban elkészült a sportpálya mellett vezető kerékpárút felújítása, valamint a mellette lévő területen a pumpapálya kialakítása. Mayer István elmondta, a bringapályát már használják a fiatalok, de a júliusi Rozé Fesztivál keretében egy bemutatóval egybekötött átadót is tartanak majd. A területet önerőből fogja tovább fejleszteni az önkormányzat, padok, szemetestárolók kihelyezésével.