– Lehet építőmérnöki feladatokra születni?

– Én legalábbis kissrác korom óta erre készülök, ennek a fázisait gyakorlom. A családban nem volt férfi, így 11 évesen már magam szereltem mindent, a konnektoroktól a zárakig. Így jött a „kis Pollack”, meg a „nagy Pollack”, s benne voltam rögtön az építőipar közepében. Már hallgatóként is úgy választottam munkaterületeket, hogy a magas-, mélyépítést, a közlekedés-, a vízépítést is megismerjem. Aszerint haladtam előre, hogy egymást generálták az újabb és újabb kihívások. Végigjártam minden szintet, középiskolás éveim alatt segédmunkásként, a főiskolán építész és úttervező irodában tevékenykedtem. A munka világában dolgoztam előkészítőként, művezetőként, építésvezetőként, ellenőrként és műszaki szakértőként is. Olykor az irodában ültem, máskor a terepet jártam, de az volt a lényeg, minél jobban ismerjek meg elméletben és gyakorlatban minden munkafolyamatot, minden szakterületet.

– Honnan ez a mérhetetlen tudásvágy, hiszen egyik diplomát szerezte a másik után?

– A hit és a szorgalom mozgat. Egyszerű családból indultam, s van, hogy valaminek többször is nekifutok, de soha nem adom fel. Hiszek magamban és a szakmámban, és nem sajnálom rá soha az energiát, hogy elérjem a kitűzött célokat. S talán az is közrejátszott, hogy diszlexiás és diszgráfiás vagyok, ami sokszor korlátozott. Legtöbbször önmagamnak bizonyítok, hogy képes vagyok bármit megtanulni, így kereken harminc éven át ültem különböző iskolapadokban. Ha nem fejlődsz, a versenytársak elfutnak melletted. Egyébként is igyekszem mindig mindenből tanulni, a kudarc is előrevisz.

– Amint vállalkozó lett, eljött a kánaán?

– Szó sincs róla, pályakezdő magánzóként én is megjártam a hadak útját, közel két éven át alig jutottam valamire, de aztán beindult a szekér műszaki ellenőri és fedezetértékelői vonalon. Sorra alakítottam a mikrovállalkozásaimat, melyek tevékenység szerint vannak egy cégcsoportba egyesítve. Közparkokat, vizet-, szenny­vizet-, csapadékelvezetést, utak-, kerékpárutak építését, magas-mélyépítő tevékenységeket ellenőrzünk. Az egyik büszkeségem például a „Csipke-híd” a Zsolnay Negyedben, ahol műszaki ellenőrként felügyeltem az építkezést. Igen jól esik, amikor ifjú párokat fotóznak rajta. Emellett számos tevékenységgel foglalkozunk, mint pl. igazságügyi szakértés, banki fedezetértékelés, energetika és generálkivitelezés.

– Megválasztották a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökének. Az előmenetelét ismerve gondolom ez sem „derült égből villámcsapásként” jött.

– Valóban, itt is hosszú folyamatról van szó. Tíz évvel ezelőtt az EKF Pécs2010 projektek beruházási ellenőreként megkaptam az „Év mérnöke” kitüntetést és ezáltal három fiatal egyikeként 8 éve a kamara elnökségi tagja lettem. Dr. Kukai Tibor kamarai elnök sokkal bátrabb volt minden tekintetben az országos gyakorlatnál, ezt a fiatalítást ugyanis a legtöbb helyen azóta sem lépték meg. Sőt, Tibor idén az MMK életében korszak­alkotó döntést hozott, a küldöttek harmada, a tisztségviselők fele kicserélődött a hatására. Így egy huszárvágással megfiatalította a BMMK-t, ezzel helyet és teret adott az új generációnak, ami példaértékű lépés. A fiatalítás nem áll meg, hiszen koncentrálnunk kell a feltörekvő Z generációra. Az első elnökségi ülésünket megtartottam és kijelenthetem, hihetetlenül friss és kreatív csapatunk van. Lesz is hozzá épp elég teendőnk, mert például ingatlanfejlesztéseket, inkubátorházat szeretnénk létrehozni, társadalmi megítélést szeretnék javítani, mérnökközösség-kovácsolást célzunk meg, közös érdekérvényesítő szakmapolitikai fellépést készítünk elő, illetve több tucat ötletünk van még, melyeket lassan kívánunk aktiválni.

– Vezérigazgatóként létezik szabadidő és magánélet?

– Viszonylag keveset alszom és igyekszem kitekinteni a szakmából, sportot és civil közösséget is támogatok. Háromgyerekes apukaként (Míra 18, Magor 8, Médea 2 esztendős) kevés időm van magamra, de párom, Andrea sokat segít mindenben. Továbbá imádok kerékpározni, van országúti, trekking és terepgépem is. A fiammal pedig spéci versenyrollerrel szoktunk trükköket gyakorolni. Emellett CrossFit tornagyakorlatokat végzek a Dobozban.





Több diploma, 19 szakképesítés



Bocz Gábor 1980-ban született. A 39-es Dandár úti általánosba járt, a Pollack Mihály Szakközépiskolában érettségizett, a PTE Műszaki és Informatikai Karán végzett szerkezetépítő mérnökként, majd a BME-n egyetemi diplomát szerzett okl. vízépítő építőmérnökként, illetve a PTE KTK-n okl. közgazdászként.

A szakmán belül 19 különböző jogosultsági engedélyszáma van.