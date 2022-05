Június 5-én kezdje a napot a pécsi Bazilikában! Felföldi László püspök celebrálásával és a Pécsi Bazilika Mozart Kórusa és Zenekara közreműködésével egy lélekemelő pünkösdi ünnepélyes zenekari szentmisének lehet a részese.

Ugyanezen a napon ingyenes szabadtéri programot is hallhatnak, 19 órakor a Szent Efrém Férfikar „angyalszárnyakon kalandozik” majd a világ szakrális zenéjében a Jókai téren.

Végül jöjjön el és hallgassa meg június 7-én a Pécsi Bazilikában a Con Spirito Egyházzenei Fesztivál kiemelt koncertjét a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Az 1963-ban alakult világhírű együttes évek óta megújulva, fiatal tagokkal dolgozik Tfirst Péter koncertmesteri irányításával. Művészeti vezetőjük korunk egyik legjelentősebb csellistája, a Bécsi Zeneakadémia tanára, Várdai István.

Egy különleges mű csendül fel ez alkalommal, Joseph Haydn alkotása, a Krisztus hét utolsó szava a keresztfán. Már komponálásának körülményei is jelentősen eltértek a megszokottól. A bibliai témájú kompozíciót a cádizi kanonok rendelte a nevezetes Santa Cueva barlangtemplomban zajló nagypénteki szertartásra. A megrendelő részletes leírást adott a templomról a helyszínt nem ismerő komponistának, és a ceremóniához fűzött egyéb kéréseivel pontosan meghatározta a mű főbb vázlatait. Ne ütközzünk meg azon, hogy Haydn ez idő tájt közel háromezer kilométerre lakott a cádizi kanonoktól, s hogy a derék egyházfi honnan tudta, hogy a kortársak közül ki az az egyetlen személy, aki a kérést autentikusan tudja megvalósítani! A lényeg, hogy az elkészült alkotás nemcsak a megrendelő, hanem a komponista megelégedését is kivívta. Haydn maga is érezte művének rendkívüliségét és mindent megtett, hogy szélesebb körben terjessze: így jött létre az zenekari és oratorikus változatok mellett, a koncerten elhangzó – szerző által készített - vonósnégyes átirat is.

A fizetős programra jegyek válthatók a Kodály Központban (Pécs, Breuer Marcell sétány 4., +36 72 500 300), a Ticket Express irodáiban, online a www.jegymester.hu oldalon, valamint a koncert előtt a helyszínen.