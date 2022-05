Simon Gábor, Monyoród polgármestere elmondta, az önkormányzat is vásárolt egy házat, amelyben fészeklakásokat alakítanak ki önerőből. Első körben kettőt, később pedig további hármat.

A községvezető örömmel számolt be arról, hogy hat év után újra van bolt a faluban. Másfél hónapja nyitották meg az üzletet, a Magyar Falu Program kisboltos pályázatának köszönhetően. Az épület az önkormányzat tulajdonában van, az üzemeltető pedig Kern Mária Anna, aki vállalta, hogy az élelmiszerboltot nonprofit jelleggel működteti.

– Nonprofit vállalkozás, így csak a 6 órában dolgozó eladó bérét, járulékait, valamint a rezsiköltséget kell kitermelni. További költségcsökkentés reményében pályáztunk 50 százalékos bértámogatásra is, de ennek eredményéről még nem kaptunk értesítést – mondta a polgármester.

Simon Gábor 2019-től vezeti a települést. Mint mondta, a közösségépítésre legalább annyi energiát fordítanak, mint a falu fejlesztésére. A kultúrház felújítására 25 millió forintot nyertek a Magyar Falu Program keretében, melynek köszönhetően jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok: vizesblokk épül, akadálymentesítik az épületet, térkövezik a külső teraszt, és felújítják a rendezvénytermet is.

Az idén, szintén a Magyar Falu Program keretében, támogatást nyert az önkormányzat a közösségszervező bérére. Ő aktívan dolgozik, szervezi a nőnapi, gyereknapi programot, a nyári balatoni kirándulást, és a mozit is. A helyi egyesület ugyanis pályázaton nyert egy projektort, amellyel a gyerekeknek mozidélutánokat, a felnőtteknek moziesteket rendeznek péntekenként az ifjúsági klubban. Ami a további programokat illeti, az idén, a július 31-i falunapon adják át a kultúrházat, augusztus elején pedig megrendezik a hagyományos idősek találkozóját is. Az első ilyen találkozót az egyesület szervezte, és mivel nem volt sok pénzük, a 70 év felettiek kaptak rá meghívást. Akkoriban Simon Gábor volt az egyesület elnöke, aki bemutatta a szervezetet a résztvevőknek, majd elmondta, szeretnék megvenni a főtéren álló kis parasztházat. A kirakott adománydobozban nagyjából fél óra alatt összegyűlt az épület vételára, és a következő találkozókon is rendszeresen támogatták a ház felújítási munkálatait.

– Azt lehet mondani, hogy a legidősebbek a legfiatalabbaknak ajándékozták a házat, hiszen itt egy baba-mama kuckót alakítunk ki, amelyben Ringató és egyéb babafejlesztő programokat lehet majd igénybe venni. E tervünk megvalósítására 4,5 millió forintot nyertünk most a Magyar Falu Programban – mondta a polgármester.

Az önkormányzat tavaly a hivatal átépítésére 28 millió forintot nyert, így az épületben egy új irodát és ügyfélteret alakítanak ki, az irodában helye lesz a falugondnoknak és a kulturális munkatárs­nak is. A közeljövőben fogják a falu közvilágítási rendszerét is korszerűsíteni. 2020-ban játszótérre, és temetőfejlesztésre (urnafal kialakítására) nyert támogatást a falu, amelyet társadalmi munkával kiegészítve, be tudták keríteni a temetőt.

Az idén orvosi rendelő kialakítására pályázott a mo­nyoródi önkormányzat, a beadvány tartaléklistás lett, de a községvezető nem csalódott, bizakodik, hiszen korábban is nyert már a pályázatuk a tartaléklistáról.





A település vezetői

A 200 lakosú község polgármestere Simon Gábor, alpolgármestere: Horváth Bernadett. A képviselő-testület további tagjai: Balogh Zsolt, Rázsics György és Ulmer Antal. A Szederkényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Szlávecz Tamás. Falugondnok: Kormányos Ferenc. A ­Monyoród Falu Jövőjéért Egyesület elnöke: Kuzman Ádámné. Kulturális szervező (Monyoródon és Máriakéménden): Gonda Lívia Melinda. A gyerekek a szederkényi óvodába és iskolába járnak. Háziorvos: dr. Sarlós Beáta, védőnő: Barkovics Katalin. A faluban térfigyelő-kamerarendszer működik.

Az összeállítás a Monyoródi Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina