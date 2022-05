A Magyar Falu Program sokrétű támogatását élvezi a felsőszentmártoni önkormányzat, a megvalósított fejlesztésekkel pedig a falu lakossága is. Várnai Levente, Felsőszentmárton polgármestere elmondta, 2020-ban négy pályázattal összesen több mint 27 millió forintot, tavaly pedig két beadvánnyal több mint 15,5 millió forintot nyert az önkormányzat a község fejlesztésére.

– A településen ezeknek a támogatásoknak köszönhetően több fejlesztés is megvalósulhatott, tavaly megújult a ravatalozó, megvásároltunk egy elhagyott ingatlant, amelyet a közfoglalkoztatottak számára, és a munkagépek tárolására rendbe tettünk. Az óvodában a „Legyen a sport mindenkié” program keretében egy gumiburkolatú pálya épült. Közterületi karbantartó eszközökre is nyertünk támogatást, melyből egy kistraktort vásároltunk, falubuszra szintén nyertünk forrást, és bár a jármű még nem érkezett meg a településre, a falugondnoki szolgálatot tavaly júniustól el tudtuk indítani. Emellett belterületi utak felújítására, orvosi eszközök beszerzésére, valamint a felelős állattartás elősegítésére is nyertünk támogatást – mondta a községvezető. Hozzátette, köszönik Nagy Csaba országgyűlési képviselő támogatását, és egyébként a kormánynak magát a Magyar Falu Programot is, hiszen önerőből nem tudnának megvalósítani ilyen fejlesztéseket, sokat jelent az önkormányzatoknak ez a segítség. Mindemellett a polgármester az önkormányzati képviselők munkáját is megköszönte, hiszen aktívan, lelkiismeretesen dolgoznak a településért.

A kormány másképpen is támogatta Felsőszentmártont, a község ugyanis azon települések közé került, amelyek a Felzárkózó Települések program gazdaságélénkítő alprogramban (GÉP 3) vesznek részt. Az ennek keretében kapott támogatásból az önkormányzat megvásárolt egy ingatlant a Szent László utcában, melynek felújítása, és átalakítása jelenleg is folyamatban van, és egy 25 férőhelyes vendégházat építenek fel. E projekt keretében kialakítanak még egy gyógynövény-arborétumot, és egy zarándokhelyet is. A mellette lévő, romos állapotban lévő ingatlant már önerőből vették meg, hogy nagyobb legyen a vendégház udvara. Itt egyébként fekete berkenyét fognak termeszteni. Az építkezés várhatóan ősszel befejeződik, és a következő évtől várja majd a vendégeket. A zarándokok, és a turisták mellett akár tábori csoportokat is vendégül tudnak látni az épülő szálláshelyen.

A további fejlesztési tervekkel kapcsolatban Várnai Levente elmondta, szeretnék mindenekelőtt az óvoda épületét felújítani, illetve a távlati tervek között szerepel még a szennyvízberuházás is. Több településsel összefogva évekkel ezelőtt elkészültek a tervek, és folyamatosan figyelik a pályázati kiírásokat.



Júniusban ismét lesz Iván-napi vigasság



A falu programjait általában a község önkormányzata, a horvát nemzetiségi önkormányzat, valamint a Martince Kulturális Egyesület közösen, vagy egymást támogatva szervezi meg. A rendezvények közül a legnagyobb az Iván-napi Fesztivál, amikor is horvát kulturális csoportok vonulnak fel a település utcáin, majd este az Iván-napi népszokásokat – így többek között a tűzhöz kapcsolódó népszokásokat (fáklyaégetés, a tűz körbetáncolása) mutatnak be, de Iván-napi énekek is felcsendülnek, sőt a bátrabbak a tűzátugrást is bevállalhatják. A program vacsorával és bállal zárul.