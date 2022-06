A község önkormányzata az elmúlt években jól haladt a munkálatokkal, jó állapotban vannak a köztereik és középületeik is: a kultúrház és az orvosi rendelő egy épületben található, a mellette lévő házban pedig a polgármesteri hivatali helyiséget alakították ki. A rendelőt egyébként pár éve a Magyar Falu Programban nyert támogatásból szerelték fel új, korszerű orvosi eszközökkel, de nyertek még a Magyar Falu Programban játszótér-felújításra és járdafelújításra is forrást.

Ezenkívül belügyminisztériumi pályázati támogatásból a belterületi utakat hozták helyre, még egy szakasz maradt a falu felső részén, amely aszfaltozásra vár.

– Tavaly pályáztunk rá, félre is tettük az önrészt a beruházásra, de mivel nem nyertünk rá támogatást, ezért az önrészt a felújítás terveire fordítottuk, és amint lesz pályázati lehetőség, azonnal be tudjuk újra adni a beadványunkat a már elkészült, engedélyes tervekkel együtt – mondta Cséplő János, Regenye polgármestere.

Szeretnének még ezenfelül napelemre pályázni az önkormányzati épületre, valamint munkagépekre is.

A községvezető hozzátette, mivel a falu infrastruktúrája (vízhálózat, közvilágítási rendszer, elektromos hálózat) a többi településhez képest is később – de már korszerűbb technológiával – épült ki, ennek köszönhetően Regenyén ritka a csőtörés vagy az áramszünet, amelyek más falvak lakóinak mindennapjait gyakran megkeserítik.

Céklát termesztenek

Eredményes a községben a közmunkaprogram is, volt, amikor 15-16 embert is foglalkoztatott az önkormányzat, akkor térrendezést, térkövezéseket végeztek, majdnem az összes árkot kiburkolták, és felújították a ravatalozót is. A dolgozók száma lecsökkent, hiszen sokan el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Jelenleg kilenc közmunkást foglalkoztat az önkormányzat, akik a település karbantartásán, szépítésén kívül tavaly zöldségtermesztéssel is foglalkoznak. Tavaly csak céklát termeltek, amelyet a görcsönyi feldolgozóba és az Ócsárdi savanyítóüzembe vittek, az idén a cékla mellett többféle zöldséget termesztenek mintegy fél hektáron, de már most látszik, hogy nem lesz olyan szép a termés a szélsőséges időjárás miatt.

Támogatják a lakosságot

Az általános iskolások étkeztetését az önkormányzat átvállalja, emellett évente tartósélelmiszer-csomagot is osztanak a lakosoknak. Az önkormányzat minden évben pályázik szociális tűzifára, és ha a kiosztott mennyiség elfogy, akkor önerőből további tüzelőt vásárol a rászorulóknak. A családok óvodás- és iskoláskorú gyermekükre támogatást kapnak a tanév elején, emellett a gyerekeknek karácsonyi csomagot is oszt az önkormányzat, és kedvezményes a nyári táborozás is a görcsönyi önkormányzattal együttműködésben.

Rendszeresek a programok

A faluban minden évben megrendezik a gyereknapot, és szeptember első vasárnapján a falunapot (búcsút) is az esti bállal. Ezenkívül nyáron egyszer strandra utazik a falu közössége, illetve az önkormányzat ősszel egy színházi programot is szervez a lakosságnak.