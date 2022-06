Az Apáczai Csere János Gimnázium négy tanulója, valamint két tanára május 22 és 28 között Dél-Lengyelországban, a Krakkóhoz közeli Tuchówban járt, a „Philosophy of Art, Art in Philosophy” elnevezésű Erasmus+ projekt második nemzetközi találkozóján. Rajtuk és a házigazdákon kívül belga, észt, török és portugál iskolák képviseltették magukat. A program tematikáját a különböző művészeti ágak és társadalmi folyamatok kapcsolata adta, az európai értékek tükrében.

A projekthét programja különböző feladatokból, előadásokból, workshopokból és kirándulásokból állt össze. Ez utóbbiak közé tartozott egy egész napos látogatás a közeli Krakkóba, ahol nem maradhatott el az alapos városnézés, ugyanakkor a csoport meglátogatta az auschwitzi haláltábor(ok) helyén létrehozott emlékhelyet is, ami megrázó módon mutatta be, hova vezethet az, ha az alapvető emberi értékeket és jogokat semmibe veszik.

Egy délutáni kirándulás keretében a hangulatos, reneszánsz városközpontjáról is ismert Tarnówban is jártak. A város szülötte Bem József, aki itt is van eltemetve, a szobra melletti kis téren pedig egy „lengyel-magyar barátság pad” is található. A diákok sok élménnyel, új ismeretségekkel, sőt barátságokkal gazdagodva tértek haza a projekthétről.