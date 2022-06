Hat éve irányt váltott a település, számos sikeres pályázati projekt és önerős beruházás mellett a közösség is sokat erősödött.

– Az első és legfontosabb célom az elnéptelenedés megállítása volt, azt szerettem volna, illetve szeretném elérni, hogy itt maradjanak a fiatalok, ne hagyják el a falut – mondja Varga Zsolt, Kisherend 2016-ban, időközi szavazáson megválasztott polgármestere. Akkoriban sok üres ház állt a faluban, ma kettő. Ez annak köszönhető, hogy a községvezetők a családok támogatását, és a gyermekek jólétét helyezték előtérbe. Bevezették, hogy a születendő gyermekek után 100 ezer forinttal támogatják a családokat, és kiemelten kezelik a gyerekprogramokat, illetve a családcentrikus rendezvényeket. Nyaranta a Balatonra is elviszik a gyerekeket.

Varga Zsoltot örömmel tölti el, hogy az összejöveteleken egymásra találnak az emberek, a különböző generációk tagjai beszélgetnek egymással, erősödik a közösség.

Ami az infrastruktúrát illeti, mint a polgármester fogalmaz, mélyről indultak, hiszen gyakorlatilag minden középületet meg kellett csinálni. Első körben önerőből sikerült a ravatalozót felújítani, és egy lélekharangot is állítani ide. Később a Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból további fejlesztéseket tudtak megvalósítani, urnafalat helyeztek el, és a bejárót építették ki.

2017-ben az önkormányzat felújította a vegyesboltot, amely – zsáktelepülés lévén – nagyon fontos része a mindennapoknak. 2018-ban árverésen vásárolt az önkormányzat egy ingatlant és 3 hektár termőföldet. Utóbbit az akkor még működő Start-munkaprogram keretében hasznosították. Azóta lecsökkent a közmunkások száma 17-ről kettőre. Varga Zsolt szerint ez sikerként könyvelhető el, óriási előrelépés a településnek és a családoknak is, hiszen a munkaképes dolgozókat visszavezették az elsődleges munkaerőpiacra.

A megvásárolt ingatlannal komoly tervei vannak az önkormányzatnak: szeretnék a hivatalt és az orvosi rendelőt átköltöztetni a házba. A mostani hivatal épülete korábban tejcsarnok volt, és itt nincs mosdó. Ha az áthelyezés megvalósul, akkor a mostani hivatali épületbe költöztetnék át a könyvtárat, amely szintén a település előnyére válna, ugyanis a könyvtárhelyiség jelenleg a kultúrházban van, és a fűtését nem tudják kellőképpen leválasztani a rendszerről.

2019-ben közösségi teret építettek a kultúrház mögötti területen, szintén önerőből.

A Magyar Falu Program is nagyban elősegítette a település fejlődését. Hargitai János országgyűlési képviselő látta a kisherendiek tenni akarását, támogatta a fejlesztési elképzeléseket.

– Nagy örömmel fogadtuk a Magyar Falu Programot, hiszen ennek köszönhetően nemcsak a ravatalozót tudtuk fejleszteni, hanem munkagépet tudtunk vásárolni, támogatást nyertünk a kultúrház tetejének felújítására, játszótérre, a felelős állattartás elősegítésére, valamint idén a Petőfi utca felújítására is, amely már el is készült. Egy ilyen kistelepülésnek, mint Kisherend, ez óriási segítséget jelentett – mondta a polgármester. Ráadásul a játszótér-felújításra még 5, a kultúrház tetejének felújítására pedig 4,5 millió forint önerőt fordított az önkormányzat.



Focipályát és nyársalóhelyeket is ki fognak alakítani



Kisherenden harminckettő 14 év alatti gyermek él, a községvezetők pedig mindent megtesznek azért, hogy itt otthonra leljenek és megtalálják a helyüket a családok. Június 12-én a gyereknap keretében adták át a játszóteret, ahol 5-től a 15 évesig minden gyerek megtalálja a maga szórakozását.

A telek másik felébe egy focipálya kialakítását tervezi az önkormányzat, hiszen erre is nagy igény van. Emellett a játszótér mellé nyársalóhelyeket, kiülőket alakítanak majd ki, hogy a 14–18 év közötti korosztály számára is kellemes környezetet biztosítsanak. Az idei beruházások között szerepel még a két buszmegálló felújítása is.



A település vezetői

A közel 200 lakosú község polgármestere Varga Zsolt. Alpolgármester: Kormány Tamás. A képviselő-testület további tagjai: Sütőné Tarr Gyöngyi, Megyer Krisztina és Köves Sándor. A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dr. Halmos Barbara. Falugondnok: Kordély György. Könyvtáros: Kormány Tamás. Kulturális referens (Egerág községgel közösen): Gergelyné Rizsányi Éva. Háziorvos: dr. Kordély Norbert. Plébános: Cziglányi Zsolt. Az önkormányzat elérhetősége: 7763 Kisherend, Deák Ferenc u. 54.