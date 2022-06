Drávasztára lakosai büszkék a hagyományaikra, amelyeket igyekeznek is megőrizni. A jól sikerült októberi fogathajtó verseny után június 18-án, a nyári melegben is nagy érdeklődés övezte a lovaskupát. Ez egy évek óta megrendezett esemény, ahol összesen hat kategóriában versenyezhettek a fogathajtók.

A szombati rendezvény igazán mozgalmas volt, hiszen sok fogathajtó mérette meg magát a verseny során. A látogatók nagyon élvezték, emellett pedig annak, aki kedvet kapott, sétakocsikázásra is lehetősége volt. A lovas programsorozatot a bemutató zárta, amin a fogathajtó különleges mutatványokat tárt a látogatók szeme elé. A versenyen résztvevőket díjazták is. A nap zárásaként a horvátországi vendégekkel ismét remek hangulatban fogyasztották el a közös ebédet.

Drávasztára Önkormányzata évek óta olyan hagyományőrző rendezvényeket tart, amelyek erősítik a kapcsolatot horvát szomszédaikkal. A nyári lovaskupa pedig ismét lehetőséget biztosított a határon túli kapcsolatok elmélyítésére.

A jól sikerült őszi rendezvények után szerencsére a tavaszi/nyári programokon is ugyanolyan felhőtlen hangulatban szórakoztak együtt a magyarok és a horvát vendégek. Az Interreg pályázat keretében szervezett rendezvénysorozat lassan a végéhez közeledik, ugyanis az ormánsági településen legközelebb, július 15-én már a zárókonferenciát tartják meg a projekt zárásaként.

A cikk az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program által támogatott „Drava Events II – Events of the both side of the Drava River” HUHR/1901/2.1.3/0148) című projekt keretében készült. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül az Európai Unió támogatásával valósul meg.