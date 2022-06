Az önkormányzat az elmúlt két évben több pályázatot is nyert a Magyar Falu Program keretében. Tavaly először traktor beszerzésére, valamint játszótér felújítására nyertek forrást. Még a tavalyi fejlesztések között szerepelt az ingyenes WiFi-hálózat kiépítése is, amelyre 15 ezer eurót nyert az önkormányzat. Fürdős Zoltán, Kislippó polgármestere elmondta, az idén 8,5 millió forint támogatásból a traktorhoz ágaprító, lombgyűjtő, és rézsűkasza beszerzésére nyílt lehetőség, emellett az eszközbeszerzésre beadott pályázat is pozitív elbírálásban részesült, melynek köszönhetően egy 6x16 méteres rendezvénysátor megvásárlására, illetve a közösségszervező bértámogatására 4,2 millió forint érkezett.

– A beszerzett munkagépekkel igyekszünk a faluképet javítani, és a falu rendezettségét fenntartani – mondta a községvezető. A közmunkások száma az évek során folyamatosan csökkent, jelenleg négyen dolgoznak a település rendezettségéért, és szépítéséért. A fűnyírást egyébként nemcsak a köztereken, hanem a lakóházak előtt is elvégzik. Környezetvédelmi szempontokat is igyekeznek figyelembe venni, és nem elégetni a lehullott, száradt leveleket, hanem ehelyett összegyűjtik a lombot és komposztálják. A későbbiekben a falu elején lévő területen egy komposztálótelepet szeretnének létesíteni, melyhez az önkormányzat pályázati forrás bevonását is tervezi.

A polgármester elmondta, többször pályázott már az önkormányzat a faluház fűtéskorszerűsítésére, sajnos eddig sikertelenül, pedig nagy szükség lenne a 25-30 éves gázkonvektorokat lecserélni. A többfunkciós épületben – amelyben a hivatal, a könyvtár, az orvosi rendelő és váró, egy civil szoba, és egy nagy rendezvényterem található – a rezsiköltség magas, ezért egy napelemes, klímás, hőszivattyús fűtési rendszerre szeretnének támogatást nyerni. Emellett a Magyar Falu Programban még falubusz cseréjére és belterületi útfelújításra is pályázik az önkormányzat.

Önerőből is tudnak fejleszteni Kislippón. Mivel járdafelújításra nem nyert támogatást a község, a faluház utcájának mindkét oldalán 4 centiméteres aszfaltréteget terítettek le. Tavaly a páros oldalon készült el a járda, idén pedig a páratlan oldalon, összesen 1200 négyzetméteren terítettek le aszfaltot 9 millió forintból. Emellett a temetőben utat építettek közel kétmillió forintból, illetve jelenleg is folyamatban van az egyik buszmeg­álló felújítása. A Magyar Közút Zrt. a megsüllyedt buszöblöt teszi rendbe, míg a kislippói önkormányzat annak járdaszigetét újítja fel, nagyságrendileg 4-500 ezer forintból.

Az önkormányzat számos módon támogatja a helyi lakosságot, a gyerekek közétkeztetését – jövedelemtől függetlenül – évek óta átvállalják a családoktól. A felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók számára Bursa Hungarica ösztöndíjat biztosítanak, emellett az általános iskolás korú diákok után 17, míg a közép- és felsőfokú iskolában tanulók után 20 ezer forint iskolakezdési támogatást kapnak a családok. Biztosít az önkormányzat temetési segélyt, születési segélyt, és minden háztartásnak szociális tűzifát is, karácsony előtt pedig ajándékként élelmiszercsomagot kapnak a háztartások. A családi rendezvényekre ingyenesen igénybe vehető a faluház rendezvényterme, és példaértékű az is, hogy az önkormányzat 10 éve nem emelt a kommunális adó mértékén, amely gyakorlatilag már csak a szemétszállítás díját fedezi.

Rendszeresek a programok

Kislippón 2007 óta megtartják a gyereknapot, ez a falu legnagyobb rendezvénye, amelyre a környező településekről is mindig sokan érkeznek. A programok mindegyike ingyenes. Hétvégén hagyományteremtő szándékkal rendezik meg a Kislippóról elszármazottak találkozóját. A hazalátogatókat a faluház előtti téren színvonalas kulturális műsorral és ebéddel várják. A falu hagyományos rendezvénye még az idősek napja, az adventi gyertyagyújtás, és a falukarácsony, amelyeken szívesen vesznek részt a lakosok.