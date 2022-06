Nyáron, amikor esténként is 20 fokos szellő fúj, süt a nap és mindenki vidám, jól jöhet néhány tipp és ötlet, hogy mivel indítsuk a nyarat. Szuper programokat találhatunk Budapesten és vidéken is egyaránt. Az egyéni programok mellet vannak fantasztikus programötletek pároknak is. Az extrém vízi sportoktól kezdve, a borkóstolókon át, egészen a

romantikus TukTuk túráig hatalmas a választék. De ha a Balaton szerelmesei vagyunk, akkor a hajós kirándulásból és élményvitorlázásból sincs hiány.

Programajánló őszre

Bár ősszel az időjárás kevésbé napos, ilyenkor is kikapcsolódhatunk egy páros masszázs keretein belül, vagy ha szeretnénk fejleszteni a konyhai tudásunkat, akkor sokféle főzőtanfolyam közül is válogathatunk. Ez az időszak tökéletes egy romantikus sétarepülésre és gourmet kalandokra is.

Télen sem kell otthon ülni

Amint megérkezik a hideg, havas időjárás, érdemes kihasználnunk Magyarország adottságait és ellátogatni a Mátrába egy snow segway vagy airboard túrára. A passzív pihenésre vágyókat pedig az ország különböző részein varázslatos lombházak és pihentető wellness élmények várják a téli időszakban is.

Tavasszal irány a szabadba!

A hosszú hideg tél után, mindenki vágyik a szabadba, így a tavasz tökéletes alkalom egy tandembicikli kirándulásra a Margitszigeten, terepsegway túrára a Mátrában vagy páros nyomozós játékra a Budai Várban.