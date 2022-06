Elkészült a tavaly novemberben részlegesen átadott új bólyi munkásszállás utolsó, negyedik épülettömbje, amelynek műszaki átadását a napokban tartották. A használatbavételi eljárást követően e hónap végétől ez, a többek közt beteg- illetve akadálymentes szobának, mosó- és klubhelyiségnek, valamint bérbe vehető irodáknak is helyet adó épületrész is megnyílik majd.

– A város egyik legjobb döntése volt a munkásszállás megépítése, az igények a lakhatási lehetőség iránt minden várakozást felülmúlnak – fogalmazott a létesítmény értékelése kapcsán Hárs József, Bóly polgármestere.

A mai kor elvárásainak mindenben megfelelő, a város központjában, a hajdani tejüzem helyén található, összesen 83 főnek lakhatást biztosító szálláshely a megnyitását követően szinte azonnal, két héten belül megtelt, azóta is telt házzal üzemel, és folyamatos az érdeklődés a szabad férőhelyek iránt. A három épülettömbben 20 teljesen berendezett lakóegységet alakított ki az önkormányzat, a lakrészeket Bólyban működő cégek vehetik bérbe, ezáltal a létesítményben a bólyi vállalkozások dolgozói számára nyílik kedvező szálláslehetőség.

A lakóegységek közt vannak kétszemélyesek, de vannak olyanok is, amelyekben hatan – hárman-hárman két szobában – is elférnek. Valamennyi lakrész bútorozott, wifivel ellátott, alapvető konyhai berendezésekkel és eszközökkel felszerelt, a szálláson lakók járműveinek számára az udvarban alakítottak ki elegendő számú parkolóhelyet.

– A helyi cégek versenyképességét is növeli a beruházás, hiszen képzett szakembereket sokszor az ország távolabbi pontjain találnak: jelentős vonzerőt jelent, ha a korszerű körülmények közötti lakhatásukat a munkáltató biztosítani tudja – emelte ki a polgármester.

Új irodákat is építettek, bérbe adják

Mint ismeretes, a bólyi önkormányzat a 83 főnek korszerű lakhatási lehetőséget biztosító munkásszállás építésére mintegy 306 millió forint támogatást nyert a központi munkaerőpiaci program pályázatán. A beruházást a város saját forrásaival egészítette ki, így annak teljes költsége meghaladta a 460 millió forintot. – Az épületegyüttest bólyi tervező álmodta meg, a kivitelezést is helyi vállalkozásra bízták, és az elmúlt hónapok már vissza is igazolták, hogy kitűnő munkát végeztek a szakemberek – fogalmazott a polgármester. Az elmúlt fél év tapasztalatai azt mutatják, hogy az épület kifogástalanul működik, külön köszönet illeti ezért a létrehozásában részt vevőket.

A most elkészült negyedik tömbbel pedig teljessé válik a munkásszállás által nyújtott szolgáltatások köre. Az épületrész emeletén az önkormányzat saját forrásaiból, a mutatkozó igényekre reagálva irodahelyiségeket alakított ki – ezek közül egy még bérlőre vár.