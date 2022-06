A Magyar Falu Program keretében tavaly nyert támogatásból megújult a Petőfi utca 70–94. házszámig tartó szakasza, és belügyminisztériumi pályázati támogatásból valamint 5,4 millió forint önerőből a Rákóczi utca 14. és 60. házszám közötti útszakasz is megújulhatott. Fáth József, Somogyhárságy polgármestere elmondta, a falu köszöni Nagy Csaba országgyűlési képviselő támogatását, hiszen a pályázati források szükségesek a fejlesztésekhez. Az idén négy pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Magyar Falu Programban: szerettek volna a Petőfi utca másik felének (10–70.) felújítására, járdaépítésre, egy új falubuszra, valamint az óvoda korszerűsítésére támogatást nyerni, melyből a járdafelújításra nyertek támogatást. Ennek köszönhetően a Petőfi utca 11–35. házszám közötti járda újulhat meg hamarosan.

– Az óvoda felújítására nagyon nagy szükség lenne, hiszen évtizedek óta nem történt korszerűsítés az épületen. A gyerekek nemcsak helybeliek, hanem Vásárosbécről és hamarosan talán Magyarlukafáról is járnak majd az intézménybe. Olyan körülményeket szeretnénk teremteni a gyerekeknek, hogy minél több család válassza a helyben maradást, illetve arra törekszünk, hogy vonzóvá tegyük a települést a nyugodt vidéki életre vágyók számára is – mondta a községvezető. Kishárságyon egyébként vannak önkormányzati tulajdonú telkek, amelyeket az önkormányzat eladásra kínál a beköltözőknek.

Az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően a falu ingatlanjainak több mint felébe beépítették és beüzemelték az egyedi szennyvíztisztító berendezéseket, ehhez az ingatlantulajdonosoknak a fizetendő önrész felét kellett csak fizetniük, a másik felét az önkormányzat finanszírozta.

Az önkormányzat 25 közmunkást foglalkoztat, akik a település karbantartásával foglalkoznak, valamint 2020-ban a Rákóczi utcában felújítottak egy ingatlant, ebben a házban két sváb emlékszobát és egy apartmant alakítottak ki. A polgármester elmondta, a falu programjaira távolabbról érkezők, kirándulók, vagy a környéken munkát vállalók előszeretettel veszik igénybe a szálláshelyet. Az önkormányzat örömmel fogadja azt is, hogy egy beköltöző pár próbálja a helyi turizmust fellendíteni. Rózsahegyen két vendégházat alakítottak ki, és több pincét is megvásároltak.

Somogyhárságyon évek óta belga és holland lakók is gazdagítják a falu közösségi életét, aktívan részt vesznek a programokon, többen a civil szervezetekben tagsággal rengelkeznek, és támogatják az egyesületi célokat, akár anyagilag, akár a munkájukkal.

Fáth József elmondta, a falu életének a helyben élő Molnár Attila plébános is fontos szereplője, részt vesz a helyi eseményeken, és munkája által az elmúlt években több pályázati forrás érkezett a településre. Ennek köszönhetően megújult a plébánia, most pedig az udvaron álló mellék­épület felújítása van folyamatban, melyet várhatóan cserkészek is igénybe vesznek majd. A személye, személyisége más településekről is vonzza a hívőket, miatta jönnek ide keresztelkedni, vagy misére.



Aktív a közösség



Vasárnap rendezi meg a Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület a XXII. Pünkösdi Parasztpárbajt, Somogyhárságy legnagyobb rendezvényét. A versenyen egyebek mellett talicskatolás, bálagurítás, fafűrészelés, hasogatás, létrás futás kategóriákban. Emellett egész napos családi és szórakoztató programokkal készülnek a szervezők.

Az idén egyébként már volt egy jól sikerült billiárd-csocsó verseny, valamint egy gyereknap, amelyet a Somogyhárságyi Őszirózsa Nyugdíjas klub szervezett, és sikerrel szervezte meg az önkormányzat a hagyományos sakk-pingpong versenyt is. Az elmúlt két évben disznóvágást is rendeztek, amelyből szeretnének hagyományt teremteni. Egy baráti társaság az idén augusztusban már hatodik alkalommal rendezi meg a kishárságyi Zichy-kastélyban a Romkastély Pikniket, amikor is a kastélyt egy hétvégére kiállításokkal, zenés műsorral töltik meg a résztvevők. A roma nemzetiségi önkormányzat augusztusban szervezi meg hagyományos gyereknapját, valamint a községi önkormányzat az idősek napját is minden évben megtartja.



A település vezetői

A község polgármestere Fáth József. Alpolgármester: Gáyerné Lutz Bernadett. A képviselő-testület további tagjai: Kovácsné Salgó Mónika, Szabó Ferenc és Heisz Róbert. A Mozsgói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dr. Szilas Tamás. A Somogyhárságyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Orsós György, tagja Nagy Mónika. Háziorvos: dr. Lukács Enikő, védőnő: Fekete Enikő. Plébános: Molnár Attila. Közösségszervező: Kovács Nóra. A Sportegyesület vezetősége: Paizs János, Pataki János, Csigeti Krisztián. A Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület elnöke: Fáth Gergely. A nyugdíjasklub elnöke Halász Anna. A helyi polgárőrség vezetője: Heisz Róbert. Az iskola tagintézmény-vezetője: Sziliné Dobor Gizella, óvodavezető: Kiss Marianna.

Az összeállítás a Somogyhárságyi Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina