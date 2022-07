A szakmai konferenciák mindig is fontosak voltak az üzleti és a tudományos életben. Függetlenül attól, hogy melyik iparágban dolgozunk vagy milyen tudománynak szenteljük az életünket, a konferencia nagyszerű módja annak, hogy egy adott terület legjobbjaitól tanulhassunk. Emellett új emberekkel is megismerkedhetünk, amely a karrierünk fellendülésében is segíthet, szervezőként pedig öregbíthetjük a márkánk hírnevét. Ez persze csak akkor sikerülhet, ha egy minőségi, élvezetes, gördülékenyen működő eseményt sikerül megrendeznünk.

Milyen egy jó szakmai konferencia?

Egy konferencia megszervezése sok tekintetben hasonlít egy tanóra előkészítéséhez. Minél alaposabban tervezzük meg a rendezvényt, annál sikeresebb lesz, és annál több boldog és elégedett résztvevő visszajelzésével büszkélkedhetünk majd. A megfelelő szervezés a jó helyszínválasztástól kezdve az előadók szakmai felkészültségén át a megnyerő catering-ig rengeteg mindenen múlik. Egy elégedett résztvevő a legjobb forgatókönyv szerint kellemes élményekkel és hasznos kapcsolatokkal is távozik, ezért fontos, hogy ezek biztosítására is szánjunk elég időt és energiát a szervezés során. Mindezt összefogni pedig nem kis feladat, így nem véletlen, hogy egyre többen bíznak meg ezzel profi rendezvényszervező cégeket.

3 tipp, amivel gördülékenyebb lesz a rendezvényünk

1. Alapos tervezés

Kényelmes konferenciaterem, minőségi felszerelés, és könnyű megközelíthetőség – ez csak az első néhány szempont, ami eszünkbe jut, ha egy alkalmas konferenciahelyszínre gondolunk. Fontos, hogy ebben a kérdésben csak alapos helyszínbejárást követően döntsünk. Látatlanban ugyanis nehéz elképzelni, hogyan is zajlik majd a rendezvény, lesz-e elegendő hely mindenre, és alkalmas-e az épület bizonyos számú résztvevő fogadására.

Egy szakmai konferencia résztvevői mindig szem előtt tartják, hogy egy rendezvényen az érdeklődési körükbe tartozó előadásokat látogathatnak-e majd. Izgalmasabbá tehetjük a rendezvényt, ha változatos programokkal, változatos formátumban adunk át információt, így kerekasztal-beszélgetések, előadások, interaktív szekciók is feldobhatják a konferencia sikerességét. Emellett nem elhanyagolható az aktualitás sem: igyekezzünk olyan témákat hozni, amelyek nem elcsépeltek és éppen nagy érdeklődésnek örvendenek!

Ami a gyakorlati oldalt illeti, a nyomtatott szóróanyagnak is vonzónak és könnyen emészthetőnek kell lennie. Ezt ugyanis gyakran emlékül viszik el a résztvevők, ezért jó, ha igényes és szép kivitelezésű anyagot biztosítunk számukra. Fontos továbbá az esemény online és offline kommunikációja is, mely által újabb és újabb résztvevőket csalogathatunk a konferenciára, miközben hasznos információkkal látjuk el őket. Ha mindezeket szem előtt tartjuk, akkor remek alapunk lesz arra, hogy minden gördülékenyen menjen a nagy eseményen.

2. Profi szervező- és kisegítőcsapat

Főszervezőként számos dologra kell figyelni bármilyen típusú és létszámú konferencia esetében, ezért jó, ha van egy jobb kezünk – vagy egy komplett csapatunk! Egyedül ugyanis lehetetlen mindent kézben tartani, és minden egyes helyen ott lenni, ahol épp szükség van egy kis segítségre. Ha mi szervezünk, akkor a legoptimálisabb helyzet az, ha csak a vendégek fogadásával kell foglalkozunk, minden mással pedig egy profi személyzetet bízunk meg.

3. Online megoldások

Az előzetes hirdetés mellett szerencsés, ha a résztvevők számára biztosítunk valamilyen információ csomagot és online regisztrációs lehetőséget is. Így ők jóval felkészültebben érkezhetnek, előzetes tudással rendelkezhetnek a konferenciáról, valamint mi is kaphatunk egy körülbelüli számot a végleges résztvevőkről.

Sőt, online akár visszajelzést is kérhetünk a rendezvényről, például egy könnyedén kitölthető kérdőívvel, melyből azonnal láthatjuk, mennyire volt sikeres a konferenciánk. Ez sokat segíthet a későbbiekben, ha újra hasonló esemény szervezésére kerülne sor.

Hogyan érjük el mindezt?

Főszervezőként számos feladattól megkímélhetjük magunkat abban az esetben, ha profi szervezőcsapatra bízzuk a konferenciánk oroszlánrészét. Laikusként – vagy első konferencia szervezése előtt – ugyanis még nem biztos, hogy rendelkezünk elegendő tapasztalattal egy ilyen feladathoz. Emiatt könnyen megeshet, hogy megakadunk egy-egy problémán, amelyet egy profi csapat csettintésre megold helyettünk.

Annak érdekében, hogy ne riadjunk fel a konferencia kezdete előtti éjszakákon álmunkból, félve, hogy mi mindenről feledkeztünk meg, érdemes segítséget kérni egy profi rendezvényszervező cégtől! Ők teljeskörűen biztosítanak minden technikai részletet, hogy nekünk csak az előadásokkal és a vendégekkel kelljen foglalkoznunk – és még mi is sokkal nyugodtabban vághatunk neki ennek a fontos eseménynek.