A közkedvelt fürdő ezen a hétvégén is igyekszik színvonalas programokat is kínálni a felfrissülésre vágyóknak. Szombaton jön a szokásos grillezés, amikor is a medencék melletti 54 négyzetméteres színpadon két DJ (DJ Simi és DJ Öcsi) pakolja a zenét, a háttérben pedig lassú tűzön készülnek a húsok, amit természetesen meg is tudunk majd vásárolni.

Vasárnap a hőséget is enyhítheti Gájer Bálintnak, a swing and pop hazai meghonosítójának fellépése: az a hűvös elegancia, amely árad a karizmatikus előadóból, kifejezetten elviselhetővé teheti majd a tomboló kánikulát. Gájer Bálint minden fellépése élményszámba megy – hiba lenne ezt a mostanit kihagyni.

A Hertelendi Termálfürdő & Szaunapark főépületében négy beltéri medence, valamint egy közvetlenül a komplexumból kivezető folyosón megközelíthető kültéri medence várja a kikapcsolódni vágyó vendégeket. A beltéri medencék felfedezhetünk egy pancsolót is a legkisebbeknek, mini csúszdával. Az élménymedencében négy nyakzuhany, a sodró medencében kancsós vízsugarak és sodró elem várja a fürdőzőket. A nyári szezonban, május 30-tól a nyári strandrésszel kibővülve összesen 12 medencével várják az ide látogatókat.