Tavalyi célkitűzés volt a temetői út rendbetétele. Sikerült forrást nyerni a Magyar Falu Programban, így ez meg is valósulhatott. A 2019-es rendelői eszközbeszerzés is lezárult, így modern eszközökkel szerelték fel, a járvány óta azonban még nem indult el újra a rendszeres orvosi rendelés a faluban. További tervek között szerepel a szélessávú internet bevezetése, a remények szerint az idei évben történhet előrelépés ez ügyben.

Egy európai uniós szennyvízpályázatot is beadtak, itt egy kis szennyvíztelep kialakítása, illetve csővezeték létrehozása lenne a cél – remélik, hogy sikerül erre támogatást nyerni.

Horváth Lajos, Molvány polgármestere elmondta, a közmunkások megfogyatkoztak a településen, férfiak jelenleg nem is vesznek részt a programban, ez kihívások elé állítja a nehezebb fizikai munkavégzést, a traktoros fűnyírásban is jelenleg egy hölgy segít.

Kétszer is pályáztak a Magyar Falu Program keretén belül új falubuszra, hogy a régit lecserélhessék. Eddig sajnos erre nem nyertek támogatást, de továbbra is szeretnék ezt megvalósítani, amikor lehetőség lesz rá.

A polgármester arról is beszámolt, több fiatal család költözött a településre az elmúlt évek során. Vannak, akik a falusi csok támogatásával érkeztek, többen gyermekekkel együtt. Az is kifejezetten jó hír, hogy a Molványban felnőtt fiatalok közül többen is a faluban maradtak, saját ingatlant vásárolva, itt alapítva családot. A gyermekek a szomszédos Nagydobszára, vagy pedig Szigetvárra járnak bölcsődébe, óvodába és iskolába, valamint a felnőtt lakosság közül is többen a környező településeken találtak munkát.

Idén két rendezvényt is tartottak Molványban a Közművelődési Intézet egymillió forintos támogatásával. Februárban farsangra, tavasszal nőnapra várták a lakosságot. Ilyenkor zenés-táncos programmal, fellépőkkel, étkezéssel is várják a helyieket.

– Próbáljuk a lakosságot kicsit megmozgatni, bevonni a közösségi életbe. Szeretnénk, ha élő, egymásra figyelő, valódi emberi kapcsolatok talaján álló közösség alakulna ki a faluban. Nem könnyű feladat, azonban pozitív visszacsatolás volt például az, hogy a nőnapi programra több olyan új lakó is eljött, akinek ez volt az első rendezvény, amin részt vett – mesélte a polgármester.

A városi életmóddal szemben a kistelepülések előnye pont abban is rejlik, hogy könnyebb összetartó kisközösséget létrehozni, a polgármester így bízik benne, hogy egyre többen vesznek majd részt a falu életében.

Július 30-ára egy közös strandolást és gyógyfürdő-látogatást is terveznek Gunarasra.

– A jelentkezések alapján közel 40 főre számítunk, bízom benne, hogy ez is segít alkalmat adni a beszélgetésekre, a baráti kapcsolatok kialakítására – tette hozzá Horváth Lajos.

Szeptember 10-én pedig falunapra készülnek, amit jó idő esetén egy szabadtéri bál keretei között terveznek megtartani.

– Szeretnénk előadókat is hívni, a szomszédos Nagydobsza település színjátszó csoportjára is számítunk – számolt be a tervekről a közösségvezető.

A védőnő és a családvédelmi szolgálat munkatársai a falusi programokon rendszerint arcfestéssel várja a gyerekeket, egy helyi fiatalembernek pedig pónilovas fogata van, így lovagoltatást is szoktak tartani a kicsiknek. Nem utolsósorban főzőversenyt is előszeretettel tartanak, mely után közösen fogyaszthatják el az ételeket.

– Tavaly előhoztunk egy pingpongasztalt a kultúrházból, és felállítottuk az udvarban. Óriási sikere volt, szinte egész nap játszottunk rajta, így a továbbiakban is tervezünk hasonló pingpongbajnokságokat rendezni – árulta el Horváth Lajos.

A település vezetői

A 180 lakosú község polgármestere Horváth Lajos, alpolgármestere Kreskai János. A képviselő-testület további tagjai: Vukmanné Gyócsi Tímea, Csokona László és Deutsch­mann József. A Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Fitos Harri Gábor, falugondnok: Kállai Károly. Háziorvos: dr. Plank Gabriella, védőnő: Markula Adrienn, családsegítő: Sárosi Nikolett. A Molványi Dalkör vezetője Halas Péterné. Az önkormányzat elérhetősége: 7981 Molvány, Fő utca 41. Molványt az oklevelek 1360-ban említették először Milwan néven. Az 1950-es megyerendezéssel a korábban Somogy megyéhez tartozó települést Baranyához csatolták.