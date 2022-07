A családi kirándulásoknak és túráknak megvan a maga szépsége, és természetesen a kihívás oldala is. Nem mindegy persze, hogy kettesben megyünk a párunkkal, gyermekkel kiegészülve, esetleg a négylábú barátunkkal, de akár a nagyszülők is velünk tarthatnak. És az is sok mindent befolyásol, hogy milyen évszakban túrázunk. Most elsősorban a nyári időszakra fókuszálunk hiszen előttünk áll ez a csodaszép pár hónap, és ha a májusi csúcshőmérsékletekből indulunk ki, akkor bizony valószínűleg hőségre készülhetünk a nyári hónapokban.

Hazánk igazi túra paradicsom

Magyarország kifejezetten gazdag természeti kincsekben, gyönyörű hegyeink, dombságaink, tavaink és folyóink vannak, így lehet akár valaki kezdő túrázó vagy gyakorlott terep-járó, garantáltan talál magának megfelelő célpontot. A hegységeink éppen elég lankásak ahhoz, hogy a család is neki merjen vágni a turistaösvényeket követve. Választhatjuk a Mátrát, a Pilist, a Börzsönyt, de akár a Budai hegyeket is. Ha csak könnyedebb kirándulásra vágyunk, elutazhatunk valamelyik csodaszép arborétumunkat megnézni, mint a Szarvasi Arborétum vagy a visegrádi Bertényi Füvészkertet, ellátogathatunk a Balaton déli részére és felfedezhetjük az újdonsült Balatoboglári bobpályát és kiránduló parkot. Ezer helyre mehetünk, ez csak a kedvünk és lehetőségeink függvénye.

Választhatunk utazási eszközként tömegközlekedést, autót vagy akár kerékpárt is. Újra hódítanak például a Csepel kerékpárok, melyek között találunk túra, városi és kimondott mountain bike típusokat is. Bringák esetén legyen nálunk egy mini pumpa mindenképp, gyors gumiragasztó és persze legyenek rendben a világításaink.

Ha autóval megyünk, több mindent pakolhatunk, kényelmesebb, ugyanakkor ne felejtsük el ellenőrizni a gumik minőségét és a levegőnyomást bennük, mielőtt hosszabb távra indulunk, ellenőrizzük a fékeket, a lámpákat, és az ablakmosó folyadékot is! Meg persze ne maradjanak otthon az iratok sem!

A legszükségesebb eszközök kiránduláshoz, túrákhoz

Bárhova is tartunk úticélként és bármilyen eszközzel is indultunk útnak, vannak bizonyos dolgok, melyeket nem szabad otthon hagynunk. Nézzük, milyen praktikus és hasznos tárgyak azok, melyek jó, ha ott lapulnak a…

Hátizsák-ban

Ez az első és legfontosabb. Válasszunk praktikus darabot, ami sok rekesszel rendelkezik, van külön palacktartó része, vízhatlan része a mobilnak vagy iratainknak. Egyúttal térjünk is rá az iratokra, ne induljunk el azonosításra alkalmas kártyáink nélkül!

Hűtőtasak vagy mini hűtőtáska

Ha nem autóval utazunk, feltehetőleg nem akarunk túl nagy hűtőtáskát, elektromos hűtőtáskát vinni magunkkal. Szerencsére kaphatóak a túraboltokban és a sportáruházakban praktikus, kis méretű hűtőtasakok és összecsukható boxok, melyekbe belerakhatjuk az élelmiszereket.

Vízálló öltözet, kiegészítők

Bármilyen jó idő is van és forró a nyár, egy zivatar előfordulhat, vagy akár patakban is landolhatunk, esetleg a gyerkőc ugrik bel örömében. Jó, ha van náluk vízhatlan poncsó, melyből lehet kapni pl.gömbként összetekert változatot, ami kulcstartóként felrögzíthető és akkora sincs, mint egy teniszlabda. Legyen nálunk száraz váltózokni is!

Megfelelő túracipő, bakancs

Ez lehet az alfája és omegája a kirándulásnak. Akár a nagyi, akár a gyerek, akár a saját szempontunkból nézzük, a jól tapadó, ellenálló sportcipő, ami nehezen ázik be, védi a lábfejet és kialakítása kíméli az ízületeket, nos, aranyat ér!

Rovarriasztó spray

Elsősorban a szúnyogok ellen kell védekeznünk nyáron, de más rovarok is betalálhatnak. Kullancsok esetén is jól jön a riasztó permet, ám jó, ha tudjuk, alulról másznak be, ezért a cipő és zokni találkozása legyen minél szorosabb, zártabb!

Nedves törlőkendő

Igazi jolly-joker a kiránduláson. Kellhet evés előtt, evés után, segítséget jelent, ha “hív a természet”, letörölhetünk vele szennyeződést, felfrissít stb. Ha tehetjük, válasszunk lebomló anyagból készülő, környezetbarát változatot, ha véletlen ott felejtenénk valahol.

Napvédő krém, hidratáló

Ne felejtsük el, egyre nagyobb károkat okoz az UV A és B sugárzás a bőrben. Az arcokat, kezeket, lábszárat mindenképp le kell kenni a túra kezdetén naptejjel vagy SPF tartalmú hidratálóval.

Egészségügyi kellékek

Balesetek sajnos előfordulnak. A sebtapasz, a betadin olyan alapvető dolog, amit a nedves törlő mellé be kell, hogy rakjunk a hátizsák kis szegletébe. Az sem árt, ha van nálunk valamilyen fájdalomcsillapító tabletta. És még egy életmentő dolog: antihisztamin tartalmú/allergiás gyógyszer (csípések, mérges növények esetére).

Pléd

Találhatunk egy szép tisztást, egy füvel és virágokkal borított dombot, ahol szívesen leheverednénk pihenni vagy étkezni. Ilyenkor nagyon jól jön egy összetekerhető, puha pléd. Ráadásul ha ránk köszönt az este valahol, extra védelmet is nyújthat, bebugyolálhatjuk a gyereket.

Víz, víz, víz!

Ez mindenkinek alapvető. Legyen szó emberről vagy a négylábú társról, tiszta ivóvíz nélkül tilos elindulni! Legalább fél liter/fő, de inkább 1 liter, ha képesek vagyunk cipelni. Érdemes nagyobb túra előtt csekkolni, hol vannak kutak, vagy hol iható a patak vize, ahol utántölthetünk!

Egy falat “cukor”

Még, ha úgy is tervezzük, hogy csak kirándulunk egy kicsit és aztán a falubeli csárdában eszünk egy jót, mindig legyen nálunk egy szelet cerbona vagy hasonló, mert a vércukorszint leesése okozhat galibát.

Kutyásoknak

Akik pedig az ebbel vágnak neki a kalandnak, ne felejtsenek el pót-pórázt vinni, ha elszakadna a meglévő, legyen velünk az oltási könyv, és a kedvenc labda is.