Miért is jó az olvasás?

Mindig azt halljuk, hogy az olvasás szuper, és hogy mindenkinek többet kellene olvasnia. De miért is van ez így? Nos, az olvasásnak köszönhetően intelligensebbek leszünk, hiszen egy-egy kötet valódi tudást adhat – igen, a szépirodalom is. Emellett megdolgoztatja az agyunkat, fejleszti a koncentrációs képességünket, a memóriánkat, a kommunikációs készségeinket, de még az empátiánkat is. Emellett persze egy szórakoztató elfoglaltság, ami csökkenti a felgyülemlett stressz és ezáltal még a mentális egészségünkre is pozitív hatással van. Kell ennél több?

Lehet, hogy máris meggyőztünk mindenkit, hogy mennyire remek dolog az olvasás, és kedvet hoztunk ahhoz, hogy a kezünkbe vegyünk egy régóta tologatott kötetet. De ha mégsem így van, akkor mindenképpen érdemes a tippjeinket is végigböngészni, hogy az olvasás valóban a mindennapi életünk részévé válhasson.

Így lehet több időnk olvasni

Biztosan mindenkinek az ismeretségi körében vannak olyanok, akik állandóan olvasnak. Bármilyen könyvet említünk, ők már túl vannak rajta, de épp most fejezték be a legújabb sikerkiadványokat is és biztosan éppen van náluk egy-egy érdekes darab. A következőkben eláruljuk, hogy ők hogyan csinálják – és ezeket a tippeket követve, mi is beállhatunk a sorba!

Vigyük magunkkal

Az életben gyakran találhatjuk magunkat olyan helyzetekben, amikor céltalanul kell ücsörögnünk egy ideig. Legyen szó egy orvosi vizitről, vagy arról, hogy elmegyünk a gyerekért az iskolába, rengeteg feleslegesen töltött idő halmozódhat fel. Éppen ezért jó ötlet, ha mindig van nálunk egy könyv. Olvasással nemcsak gyorsabban repül az idő, de még élvezetes is lesz a várakozás – plusz profitálhatunk a hobbi fent említett előnyeiből is.

Ez persze nem mindig egyszerű, hiszen egy-egy kötet hatalmas és nehéz lehet, gondoljunk csak egy Stephen King-kötetre vagy néhány tartalmas önéletrajzi alkotásra. De itt jönnek képbe az e-olvasók, amelyeket feltölthetünk online könyvekkel! Ezeket bárhová és bármikor könnyen magunkkal vihetjük, hiszen a legkisebb táskákban is elférnek, de kézben sem kényelmetlenek. Ma már ráadásul az online könyvek igen széles választékát megtalálhatjuk, szinte nincs is olyan kötet, amit ne tudnánk pár kattintással letölteni.

Olvasósarok

Ha otthon is több időt akarunk olvasásra szánni, érdemes kijelölni egy helyet ennek a gyakorlatnak. Hagyjuk el a kanapét, ahonnan tévézni szoktunk, inkább alakítsunk ki egy kényelmes, kifejezetten olvasásra szánt kis kuckót. Persze nem feltétlenül kell saroknak lennie, bármi megteszi, ahol nyugodtan elvonulhatunk és az olvasnivalónkra koncentrálhatunk.

Rutinosan

Építsük be az olvasást a mindennapi rutinunkba! Akár össze is köthetjük egy másik napi elfoglaltsággal, így biztosan nem marad ki. Ha mindig kiülünk az erkélyre a reggeli kávénkkal, akkor mostantól vigyünk az aktuális regényünket is magunkkal! Ha napi fél órát ingázunk a munkahelyünkre és ugyanennyit vissza, akkor itt is megtehetjük ugyanezt. A fent említett online könyvek ebben nagyon hasznosnak bizonyulhatnak – a laptop mellé simán becsúsztathatjuk őket. Egy idő után fel sem fog tűnni, természetessé válik majd az egész!

Legyen célunk

Tűzzünk ki magunk elé olvasási célokat! Ezek lehetnek hosszú távúak, például hogy ebben az évben olvasunk 12 könyvet, azaz minden hónapban egyet. De lehetnek rövidebb távúak is, mondjuk hogy minden nap elolvasunk egy fejezetet az aktuális olvasnivalónkból. A lényeg, hogy egy olyan reális célt tűzzünk ki, amelyhez egyszerűen és nem utolsó sorban szívesen tartjuk magunkat.

Semmi telefon

Sokszor azért vágunk bele sikertelenül az olvasásba, mert a figyelmünk könnyen elterelődik. Ezen azonban tudunk dolgozni, hiszen ahogyan már fent is említettük, az olvasás maga is hozzájárul a koncentrációs készség fejlesztéséhez. Amellett, hogy igyekszünk odafigyelni, az sem utolsó szempont, hogy igyekezzünk kizárni a zavaró tényezőket. Kapcsoljuk ki a tévét, vonuljunk el, a telefonunkat pedig semmiképp se tartsuk magunk mellett! Gondoljunk csak bele: ki bírja ki, hogy ne nézzen rá, ha felvillan a kijelző? Ha pedig rápillantunk, máris kizökkenünk.

Ne erőltessük

Minden ember ízlése már, így mindenki más könyveket fog élvezni vagy éppen rossznak találni. Éppen ezért könnyen előfordulhat, hogy a kezünkbe kerül egy olyan kötet, ami egyszerűen nem tetszik és nem érdekel minket. Ezzel pedig nincsen semmi gond! Ilyenkor fontos, hogy ne erőltessük magunkra a dolgot, egész egyszerűen tegyük félre, és olvassunk valami mást. Hiszen mégiscsak egy hobbiról van szó, aminek a lényege, hogy jól szórakozzunk! Így ráadásul több időnk marad olyan szuper könyvekre, amelyeket valóban szívesen forgatunk.

Élvezzük!

Összességében tehát, mint bármilyen egyéb hobbi esetében, az a lényeg, hogy örömet leljünk az olvasásban. Ehhez elengedhetetlen, hogy ne feladatként tekintsünk rá, és hogy ne érezzünk bűntudatot, ha éppen nincs időnk a napi fejezetünk végére érni. Szimplán csak kövessük a fenti tippeket, amennyire a lehetőségeink engedik… utána úgyis rákapunk majd az ízére!