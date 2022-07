A Királyegyháza Község Önkormányzata, Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány, Szentlőrinc Város Önkormányzata és a LAFARGE Cement Magyarország Kft. összefogásával megvalósuló esemény több mint egy futóverseny.

Ez egy, a térség jövőjét építő folyamat, amelynek alapértékei az egészséges életmód népszerűsítése mellett a környezeti egyensúly és fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a közösségi szemlélet növelése. A közösségi eseményt idén 2022. szeptember 16-án rendezik meg a LAFARGE Királyegyházi Cementgyárának parkolójában. A szervezők az egyes távok előtt közös zenés bemelegítéssel, ráhangolódással, valamint a LAFARGE és a szponzorok által felajánlott tárgyi ajándékokkal gazdagított rajtcsomaggal várják a résztvevőket.

A kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgató jótékonysági futóversenyen idén is több távon indulhatnak a résztvevők, ki-ki a saját teljesítő képességének megfelelően:

● Királyegyházai kör: 3 km

● Szentlőrinci kör: 4 km

● LAFARGE kör: 11 km.

Az idei év különlegessége, hogy a 11 km-es táv listázva van az Ötpróba szabadidősport-eseménysorozat versenynaptárában (www.otprobaparizsba.hu). Azaz a hoszú távot teljesítők Ötpróba pontokat gyűjthetnek és ezzel esélyt kaphatnak, hogy kijussanak a Párizsi Olimpiára. A rövid (3 és 4 km) és hosszú táv (11 km) között az érdeklődök a Királyegyházi Cementgyárat is megtekinthetik a gyár Nyílt Napja keretében.

IDÉN IS BEFUTÓÉREM VÁRJA A RÉSZTVEVŐKET

A szervezők a verseny mindhárom távjában, több kategóriában hirdetnek eredményt. A díjazottakat a szponzorok és a LAFARGE által felajánlott ajándékcsomagokkal jutalmazzák. Azonban a helyezést el nem ért futóknak sem kell csüggedniük, mivel idén is minden befutót egy-egy betonból készült egyedi befutóéremmel várnak a szervezők a célban. A betonból készült érmek különlegessége, hogy a Királyegyházi Cementgyár dolgozói egyenként, kézzel készítik.

NEVEZÉS

Az Együtt Gyermekeinkért Jótékonysági Futóversenyre nevezni a www.futas.lafarge.hu honlapon lehetséges. A rendezvény jelképes nevezési díja idén is 500 forint a 18. éven felüli futóknak, amit a verseny napján a helyszínen lehet befizetni. A szervezők ennél nagyobb összegű adomány jellegű nevezési díjat is szívesen fogadnak, hiszen az így befolyó összeg egészét a résztvevő iskoláknak ajánlják fel sportszerek, mozgásfejlesztő játékok vásárlására. Ezzel is elősegítve az iskolások mozgáskedvét, sporthoz való kötődését.

Találkozzunk szeptember 16-án a Királyegyházi Cementgyárnál és Fuss velünk egy jó ügyért!