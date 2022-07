Nagy Beáta polgármester beszámolt az elmúlt három év fejleményeiről, beruházásairól. Szeretnék, hogy a faluközpont minél több szabadidős, kikapcsolódási lehetőséget tartogasson a helybélieknek.

– A célunk az, hogy Királyegyháza élettel teli település legyen – mondta Nagy Beáta, aki gyerekkora óta királyegyházai, s a fejlesztési koncepciójának hátterében a település iránti elkötelezettség áll.

Virágzó faluközpontot alakítanak ki

Kialakítottak egy 1000 négyzetméteres térkövezett parkolót, amely a hivatali dolgozók és pedagógusok számára megkönnyíti a munkába járást, emellett pedig rendezvények helyszínéül is szolgál. Ehhez kapcsolódik a közel négyhektáros szabadidőpark, ahol a település látképét sétányok, kis tó, játszótér és az újonnan létrehozott bisztró is gazdagítja. Itt található az iskola és az óvoda is, körülölelve a faluközpontot.

– Az elmúlt két évben nagy erőkkel dolgoztunk a központ kialakításán. Szeretnénk, ha mindenki megtalálná itt a számára legvonzóbb kikapcsolódási lehetőséget – mondta a polgármester.

A 2020-ban alakult, önkormányzati tulajdonban lévő Királyegyháza 2020 Kft. a közterületek folyamatos karbantartásáért, virágosításáért felel, ezzel a lakosság válláról is levéve a terhet. Az idén július 22-én, újonnan megnyílt ParKing Bisztrót is a vállalat üzemelteti, a kezdeti tizenkét munkavállaló mellé így három további alkalmazottat vettek fel.

2020-ban pályázat keretén belül megújult a 5805. számú út településen áthaladó belterületi útszakasza. Ezzel a beruházással párhuzamosan az önkormányzat saját forrásból felújította a település hídjainak 60 százalékát, elvégeztette a víz­elvezető árkok tisztítását és a rossz állapotban lévő átereszek javítását, a földutak csatlakozásánál sárrázókat épített ki.

Királyegyháza a Lafarge Cementgyárnak köszönhetően magas iparűzésiadó-bevétellel rendelkezik, ennek köszönhetően a beruházások nagy részét saját forrásokból tudta finanszírozni. A polgármester elmondta, a helyi lakosság számára is fontos, hogy az előnyös adottságokhoz méltó településkép és programkínálat alakuljon ki, az elvárásoknak igyekeznek eleget tenni.

Fejlesztették, bővítették a konditermet, a nyugdíjas klubot, a templomteret. A Rigó utca rossz állapotú, régóta felújításra szoruló járdája új térkő burkolatot kapott, növényeket is ültettek itt.

A jó ügyekért is összefog a helyi közösség

Az önkormányzat állatmenhelyeket is támogat, Pécsen és Szentlőrincen is. Nemrég egy anyakutyát és a kölykeit is sikerült megmenteni, s az önkormányzat tulajdonában lévő egyik ingatlanon elhelyezni őket.

Az önkéntesség és a jó ügyekért való közösségi összefogás fontos szempont a faluban, tavaly az ormánsági jégkár kapcsán szerveztek gyűjtést, idén az ukrajnai menekültekért fogtak össze a Magyar Vöröskereszttel együttműködve.

Különlegességnek mondható a szép, királyegyházai fotókkal díszített határidőnapló és falinaptár, amelyet kiadott az önkormányzat, melyből a helyi lakosok a karácsonyi csomagba is kaptak egy-egy példányt – szeretnék ezt a hagyományt minden évben folytatni.

A régi paplak az egyház engedélyével önkormányzati tulajdonba került, az e mögötti szabad területtel együtt. Nemrég lovasversenyt tartott itt egy civil szervezet, a további felhasználási lehetőségek a lakosság igényeihez mérten alakíthatóak. A templomkert régi járdáját is lefedték térköves burkolattal.

A temetőt kerítéssel látták el, új fasort ültettek. Az itt és a falu központjában található feszületek is szép, megújult külsőt kaptak.

Vásároltak ingatlanokat is, ezek közül szeretnének egy szolgálati lakást kialakítani. A Magyar Falu Program keretén belül közel 40 millió forint támogatást nyertek erre a beruházásra, melynek befejezését az ősz végére várják. A lakást a leendő óvodavezetőnek szánják. Beadtak két TOP-os pályázatot két önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítésére is.

Színes rendezvényekkel várnak

Királyegyházán színes programokkal várják a lakosságot és a környékbelieket, minden korosztály találhat kedvére valót.

Rendszeresen megtartják a nőnapot, a húsvétváró rendezvényt. Idén majálist is szerveztek, sportos családi nappal, labdarúgóversennyel egybekötve.

Szeptember elején mindig tartanak egy gasztronapot, a hónap végén pedig bállal egybekötött szüreti felvonulást terveznek. Októberben idősek napját és halloweent tartanak. Márton napja alkalmából lámpás felvonulással várják az érdeklődőket, tavaly erre tűz­zsonglőrök is érkeztek. Adventi programokkal is készülnek, tavaly gólyalábasok, kirakodóvásár, Mikulás-ünnepség, szabadtéri koncert volt, ezt idén is tervezik folytatni.

A falunapot családi napra nevezték át, ahol családias hangulatban gyűlhetnek össze a résztvevők – mindig jó hangulatban telnek ezek az alkalmak. Idén sztárfellépők érkeztek, de főzőversennyel, óriási exatlonpályával is várták a résztvevőket, s nagy sikere volt a láncos körhintának is.

Élettel telik meg a település

Az önkormányzat minden korosztály számára biztosít lehetőséget arra, hogy kimozduljanak, minden évben egyhetes tábort szervez az általános iskolásoknak, ahol izgalmas programokon vehetnek részt a diákok. Szintén saját forrásból iskolakezdési csomaggal is támogatja az iskolás gyermekeket és családjukat. Minden életvitelszerűen Királyegyházán élőnek karácsonyi csomagot is ajándékoznak. Idén sikerült ötvenfős utazást szervezni a felnőtt lakosság számára is. A csapat Szlovénia festői szépségű tavat rejtő települését, Bledet fedezte fel. A nyugdíjasok is minden évben gyógyfürdő-látogatást tesznek. Az önkormányzat modern, felszerelt kis konditermet is üzemeltet, melyet a közelmúltban bővítettek, ezt minden helybéli ingyenesen veheti igénybe.