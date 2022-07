A legutóbbi munkálatok a Rendezvénytér mögötti területen a kerékpárút felújításával, valamint az új pumpapálya megépítésével zajlottak. Ezek a kivitelezések szintén elkészültek, a Rozé Fesztivál keretében Hargitai János részvételével meg is tartották a hivatalos átadót. A kerékpárút túloldalán, a sportpályáknál még folynak a munkálatok. Itt egy nagy műfüves pálya épül, a kisebb műfüves pálya pedig fedést és világítást kapott, a Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjának köszönhetően összesen mintegy 200-250 millió forintból.

– Mindenkitől érkeznek a pozitív visszajelzések a városvezetés felé is, hiszen kialakult egy kulturált, igényes kisváros képe, ahova jó hazaérkezni, megérkezni, és amelyet szívesen látogatnak az emberek. Régi restanciák rendezésére került sor a beruházások megvalósításával – fogalmazott Mayer István, Villány polgármestere. A Zöld Város keretében megújult Eislingen tér különösen elnyerte az emberek tetszését, itt üzembe állították már a szökőkutat is, amely jó fotótéma lett a kisgyermekes szülők és a profi fényképészek számára is.

Ősszel indul a városháza előtti tér átalakítása

A fejlesztések a következő időszakban is folytatódnak, hiszen több támogatást nyert pályázat áll megvalósítás előtt.

A Vidékfejlesztési Program keretében tavaly elnyert 100 millió forintból és 10 millió forint önerőből a városháza előtti főteret rehabilitálják, hiszen itt már balesetveszélyesek a burkolatok. – Azt a koncepciót szeretnénk továbbvinni, amit a Zöld Város Programnál is alkalmazunk, tehát nagyobb zöldfelületet szeretnénk, emellett újragondoljuk a Deák Ferenc utca forgalmi rendjét, a városháza és a kormányhivatal mögötti udvart, valamint a városháza előtti teret.

A pályázati támogatásból sátrak, pavilonok megvásárlására is lehetőség nyílik a színvonalas, szép környezetű helyi piac kialakításához – mondta Mayer István. A város vezetői folyamatosan egyeztetnek a tervezőkkel, akik remélhetőleg augusztus közepéig elkészülnek, utána folytatódhatnak a projekt előkészületei a költségek meghatározásával, majd a kivitelező kiválasztásával. A polgármester szerint még a nyári szabadságolásokkal is tartható lehet az az előzetes tervük, hogy október-november elején elinduljon a projekt kivitelezése.

Egy új út épül a belváros forgalmának csökkentésére

Szintén a Vidékfejlesztési Programban nyert támogatásnak köszönhetően külterületi útfelújítás is várható a következő években. A makadámutak aszfaltozása mellett egy új út kialakítását is tervezi a városvezetés, mely a Malom ároknál, a rendezvénytér mellett vezetne. Ennek köszönhetően – többek között a nagyobb városi rendezvényekkor – erre az útra terelnék el az autós forgalom egy részét, így nem kellene a közlekedőknek a belvároson áthajtaniuk. A projekt még a tervező kiválasztása előtt áll, de folyamatos a háttérmunka ezzel kapcsolatban is. A kivitelezés jövő tavasszal kezdődhet meg, és év végére készülnének el az új utak a városvezetés elképzelése szerint.

Az idén korszerűsítik az egészségházat

Az egészségház korszerűsítésére szintén tavaly 22,5 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a Magyar Falu Programban. Az épületen olyan fejlesztések valósulhatnak meg az elnyert összegnek köszönhetően, mint a napelemek felszerelése, amelyek nyilvánvalóan a fenntartási költségeket csökkentik, illetve a mosdók és a védőnői szolgálat felújítása, amelyek pedig az ellátás színvonalának növelését fogják elősegíteni. Az önkormányzat a felújításra bekérte az indikatív árajánlatokat.

– Ezek meghaladták a rendelkezésre álló keret összegét, de úgy véljük, illetve abban bízunk, hogy lesz olyan kivitelező, akivel a város meg tud állapodni, és a keretösszeg határáig megvalósítja a beruházást. Jelenleg a közbeszerzési eljárást készítjük elő. A kivitelezés augusztusban kezdődhet meg, és október-november végéig befejeződnek a korszerűsítő munkálatok.