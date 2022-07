Július 15–17-ig, azaz ezen a hétvégén péntektől vasárnapig a Harkányi Fürdőfesztivál programjai csábítanak a fürdővárosba. Az időjárás-előrejelzések szerint igazi strandidőre lehet számítani a hétvégén, 28–34 fokos maximumokra van kilátás, így duplán is érdemes a kánikulát a strandon tölteni. A fürdőfesztivál szervezői idén is változatos programokkal készülnek a látogatóknak. Felpezsdül a strand, változatos zenei élményekkel és szórakoztató játékokkal telhet a hétvége.

PIXA, The Biebers, Carson Coma, és még sokan…

Pénteken a Nagyszínpadon 21.00-tól Horváth Tamás koncertjével kezdődik az esti buli, amit a Lepke színpadon PIXA követ 22.30-tól. Szombaton délután élőben újra látható „A harkányi gyógyvíz és az ördögszántotta hegy legendája” című zenés előadás, 17.00-tól a Hősök-DJ set, Mardoll, majd a Made in B együttes szórakoztatja a közönséget a Lepke színpadon. Este a nagyszínpadon pedig a The Biebers és Carson Coma lépnek majd fel. Vasárnap sem maradnak a fesztiválozók sztárfellépők nélkül, délután 16.15-től a közkedvelt Vivat Bacchus acapella énekegyüttes szórakoztatja a közönséget, akit a The Minds és Rudán Joe Acoustic követ, majd a fesztivált Kasza Tibi koncertje zárja 20.30 órai kezdettel a Nagyszínpadon.

A legszebb melleket is láthatjuk

Ezen kívül természetesen nem marad el idén sem a mell- és hasszépségverseny, amire szombaton 15 órától kerül sor. A rendezvény mindhárom napján, pénteken 15 órától, szombaton és vasárnap pedig 12 órától Dj. Duly&BaRa keveri a zenét a Lepke medence mellett, Kiticsics Kata fitnessedző pedig igyekszik megmozgatni a medencében lévőket. Vasárnap helyi zenekarok is szórakoztatják a közönséget, 13.30-tól a harkányi Csak Apa Kedvéért, 14.45-től pedig a Nihil Chips zenekar lép színpadra.

A gyógymedencéknél is szól majd a zene

A gyógykertben is kellemes dallamok csendülnek fel, szombaton 13.30-tól a PTE Brass Band-et, 16 órától pedig Gaál Zsófi előadását láthatják a fürdőzők. Vasárnap 13.30-tól a PTE Rézfúvós Quintett zenéje szól majd a gyógymedencék mellett.

A Harkányi Fürdőfesztivál szervezői természetesen minden korosztályt kielégítő programokkal készülnek a hétvégére, így lesznek Coca Cola Beach játékok, és sakkszimultánt ad ifj. Jeszenszky József, aki ellen bárki játékba szállhat.

Megúszhatjuk a sorban állást

A Harkányi Fürdőfesztiválra előre is megválthatóak a jegyek, akár mobilapplikáción keresztül is. Sőt még a sorban állást is megúszhatják azok, akik elővételes jeggyel rendelkeznek, számukra ugyanis július 1-től a Fürdő Platán kapuját is megnyitották. Amennyiben mobilapplikáción keresztül váltotta meg jegyét, úgy elegendő a kapott QR-kódot a bejáratnál felmutatni, ott a fürdő munkatársai felhelyezik a karszalagot, és már indulhat is a felhőtlen fürdőzés.