Két, a helyi kötődést és a közösség erősítését szolgáló projekt zárult le az utóbbi években Kisdobszán. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 5.3.1) keretében A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázatnak a kisdobszai önkormányzat volt a gesztora, de összesen kilenc település közösségfejlesztő programjait támogatta. Ennek keretében került sor a helytörténeti könyv második kiadására is, melyből minden családnak jutott egy példány. Az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósult „Jó kis hely” által szintén számos gyerekprogramot valósíthattak meg. A támogatás lejárt, de a közösségszervező igyekszik tovább folytatni a foglalkozásokat. A Jó kis helyet a valamikori jegyzői lakásból alakították ki, ezt szintén támogatta a pályázat.

Kovács Sándor polgármester elmondta, az elmúlt években a Magyar Falu Programnak köszönhetően is fejlődhetett a település. A helyi identitás erősítése című pályázat keretében a helytörténeti könyv kutatására, előkészítésére, valamint a művelődési ház akadálymentesítésére és teljes belső felújítására, átalakítására kerülhetett sor, ezenkívül a temető új utcafronti kerítést és kaput kapott, és urnahelyeket is kialakítottak az elnyert támogatásból. Egy új falubuszt is vásároltak, a régit pedig felajánlották egy határon túli, kórógyi magyar szervezet számára, akikkel régóta szoros kapcsolatot ápol a település. Támogatást nyert az önkormányzat a rossz járdaszakaszok javítására, valamint a Kisdobszát Nagydobszával összekötő kerékpárút felújítására is.

Az egyház is sikerrel pályázott a régi iskolaépület felújítására, a megvalósítást pedig az önkormányzat vezette végig. A beruházásnak köszönhetően az egyházi rendezvények, valamint a téli istentiszteletek számára komfortos körülmények állnak rendelkezésre.

Az emlékművekkel szemben lévő talpasház megmentését is lehetővé tették a támogatások, az ingatlan megvásárlására és felújítására is nyert forrást az önkormányzat. A felújítás heteken belül megkezdődik, az épület közösségi célokat fog szolgálni.

Folyamatban van a kommunális eszközbeszerzés is, melyre idén nyert támogatást a falu, szintén a Magyar Falu Programban. A támogatásból egy pótkocsit, rézsűkaszát, önjáró fűnyíró traktort vásárolnak, hogy a lecsökkent létszámú közmunkások a közterületek karbantartását hatékonyabban tudják elvégezni. A közmunkások zöldségter­mesztéssel is foglalkoznak, az utóbbi években két hektáron és egy fóliasátorban termelnek többféle zöldséget vegyesen, és mákot.

Pár évig működtetett a volt kocsma helyén egy büfét az önkormányzat, a kamionosok ugyanis előszeretettel parkoltak/pihentek az épület előtti területen. A büfé és bolt sajnos nem tudta kitermelni az egy dolgozó munkabérét sem, így tavaly bezárt. Az épületben pár hete nyitott megváltozott munkaképességűeknek kisüzemet a Kézmű-Erfo-Főkefe cégcsoport.

Helytörténeti könyv jelent meg a falu múltjáról

Többéves előkészítő- és kutatómunka után tavaly megjelent Kisdobsza helytörténeti kiadványa. A munkát és a kiadást pályázati forrás és a helyiek adománya is segítette. A falu helytörténetének összefoglalóját S. Pallós Piroska, Récsei Balázs jegyzi, de Kovács Sándor polgármester is részt vett a munkában. A községvezető elmondta, a lakosság összetétele olyan gyorsan változik, cserélődik, és sokaknak ez az identitás már nem jelent annyit, ugyanakkor bízik benne, hogy a helyi kötődést erősíti a könyv, amelyből a faluból elszármazottak és a lakosok is kaptak egy-egy példányt. A helytörténeti kutatás egy első világháború idejéről, a 44-es gyalogezred tablójának előkerülésével kezdődött, ennek egyébként állíttattak is helyben egy emlékművet. Azután megtalálták annak a lelkésznek a még épen maradt sírját is a temetőben, aki tulajdonképpen az első önálló lelkésze volt Kisdobszának, egyébként pedig egy 48-as honvéd hadnagyként végigszolgálta a szabadságharcot is.

A település vezetői

A csaknem 240 lakosú község polgármestere Kovács Sándor. Alpolgármester: Kópisné Stocker Renáta. A képviselő-testület további tagjai: Fekecsné Horváth Katalin, Nagy István és Tóth Andrej. A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Epstein Ferenc. Falugondnok: Nagy István. A Kisdobszáért Közművelődési és Faluszépítő Egyesület Tóthné Csorja Henrietta. Közösségszervező: Schmidt Emese. A Csillagvirág Egyesület Csipkevirág Tánccsoportot működtet a faluban Duffka Adrienn vezetésével. Az önkormányzat elérhetősége: 7985 Kisdobsza, Fő utca 65. Tel.: 73/548-016.