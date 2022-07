Hirdetés 3 órája

Panelfürdő átalakításához való elemek – mire lehet szükségünk ilyenkor?

A fürdőszoba felújítás sosem egyszerű folyamat, pláne ha panellakásról van szó. A megfelelő szakemberek megtalálásán kívül ott vannak még a különféle építő anyagok is, amiket be kell szereznünk – de mik is ezek pontosan? Egyáltalán milyen költségekre számíthatunk egy teljes fürdőszoba felújítás kapcsán? Nézzük meg kicsit alaposabban a témát!

Miket érdemes bekalkulálnunk a költségvetésbe? A panel fürdőszoba felújítási ár elég széles skálán mozoghat, attól függően milyen felszereltséget szeretnénk lakásunkba – és persze kivel dolgoztatunk. Általánosságban véve azonban elmondható, hogy az új zuhanykabin vagy fürdőkád, a WC csésze, a csapok, a csempézés, valamint az előzetes bontási munkálatok szinte minden esetben alapvetőnek számítanak. Míg a munkadíjak tekintetében nincs túl nagy különbség, addig a felszerelés beszerzésének ára változhat attól függően, hogy milyen egyedi kívánságaink vannak. Egy teljes fürdőszoba felújítás panellakások esetében viszont átlagosan egy millió forint körül mozog – tehát ennyit érdemes mindenképp rászánnunk a projektre. Tekintsük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak a fentebb felsorolt elemek beszerzésére, mik az előnyeik és hogyan befolyásolják a felújítás végösszegét? Fürdőkád vagy zuhanykabin? Nyilván mindkettőnek megvannak az előnyei, viszont azt már az elején érdemes tisztáznunk, hogy egy-egy zuhanykabin jóval olcsóbb megoldást jelenthet a fürdőkádaknál. Ez egyaránt igaz magának a kabinnak a megvásárlására és a beépítés költségeire is. Nem csoda tehát, hogy a zuhanykabinok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, hiszen jóval olcsóbb és helytakarékosabb megoldást jelentenek a kádaknál. Sok esetben még kabint sem kell vásárolnunk, hiszen egy-egy sarokban egyszerűen kialakítható olyan csempézett felület, amely ideális ehhez. WC csészék A WC-nél szintén érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy milyen konstrukciót szeretnénk, hiszen itt is bőven akad miből válogatnunk. A hagyományos fali tartályos modellek azonban jóval költséghatékonyabb megoldást kínálnak ilyenkor, mint a modernebb és egyúttal diszkrétebb beépített darabok. A falba épített tartály ugyanis nem csupán drágább, de a beépítése és a szervizelése is nehezebb – ezért pedig költségesebb. Ez pedig igen sokat jelenthet fürdőszoba felújítási projektjeink költségeit illetően. Csapok Bár a legtöbb esetben a csapok kiválasztása nem jelent túl sokat a felújítás költségeinek kapcsán, azonban itt is vannak olyan különleges konstrukciók, amelyek jó pár tízezer forinttal megdobhatják a kiadásaink. Ezek általában a modern, elektronikus csapok, amelyek mozgásérzékelővel vannak felszerelve. A többi csaptípus nagyjából egy árkategóriában mozog. Ha viszont nem jelent problémát számunkra az ezzel járó kiadás, akkor érdemes lehet megfontolnunk. Ezek ugyanis rendkívül higiénikusak és ráadásul stílusos, modern hatást keltenek fürdőszobánkban. Csempézés A csempeválasztásunk nem csupán az alapanyagok árát befolyásolja, de a munkadíjakat is. Ezt mindenképp érdemes észben tartanunk, hiszen a bonyolult mintázatok, valamint különleges mozaikok kirakása jóval nagyobb odafigyelést igényel – ezért a szakemberek teljesen jogosan kérnek el magasabb árat érte, mint az egyszerűbb csempék felrakásáért.

