Az „Events of the both side of the Drava River” című projekt keretében szervezett programsorozat ünnepélyes lezárására 2022. július 15-én került sor Drávasztárán. 2021. szeptemberétől kezdve 2022. júniusáig hat hagyományőrző rendezvényt (pl. Népi fogathajtó verseny, Elszármazottak találkozója, Majban fesztivál stb.) tartottak meg Drávasztára lakossága és a szomszédos Sopje település meghívott horvát vendégei számára. A múlt pénteken lezajlott konferencia a rendezvénysorozat hetedik, záró eseménye volt, amelyet összekötöttek a decemberben elmaradt kultúrház átadójával. Külön öröm volt mindkét fél számára a személyes jelenlét, hiszen a 2020-as szeptemberi nyitókonferencia a koronavírus akkori állása szerint még online formában valósult meg.

A Dráva túlsó oldaláról ideutazó horvát, valamint a magyar vendégek érkezését követően a polgármesteri és megyei tisztviselők köszöntőivel kezdték meg a záróeseményt a felújított kultúrházban. Matoricz Balázs, Drávasztára újonnan megválasztott polgármestere beszéde végén megemlítette édesapját, Matoricz Sándort, a község korábbi polgármesterét, aki sajnos nem érhette meg a kultúrház átadóját. Emléke előtt egyperces néma csenddel tisztelegtek a jelenlévők. A december végén eltávozott polgármester a két település közötti kulturális programok kezdeményezésének egyik legaktívabb hazai tagja volt, sőt, ő volt a megálmodója a népszerű fogathajtó versenyeknek is.

A fiatal polgármestertől Igor Andrović, Verőce-Drávamente megye főispánja vette át a szót, aki úgy vélekedett, hogy egy olyan termékeny együttműködés jött létre Drávasztára és Sopje között, amellyel a jövőben példát mutathatnak más kis településeknek is. Sőt, Szolga József, aki a horvát kisebbségi szószóló a parlamentben, magyar és horvát nyelven is egyaránt úgy fogalmazott, hogy szerinte nincs még két ilyen település Európában, akik között annyira sikeres lenne az együttműködés, hogy azzal „lelket adnak az új kultúrház falainak”.

A köszöntők után horvát és magyar előadók prezentációival folytatódott a konferencia, először Sopje polgármestere, Berislav Androš, mutatta be a projekt tevékenységeit, céljait, és azok sikeres megvalósulását. Ezt követően pedig Matoricz Balázs a magyar oldalról prezentált a sikeres felújtás és drávasztárai rendezvények kapcsán. Az előadássorozatot az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Közös Titkársága képviseletében Szűcs B. Márton igazgató előadása zárta.

Az ormánsági településen megrendezett események elmaradhatatlan kulturális programja a Biseri Drave tamburazenekar, amelynek tagjai most is jellegzetes zenéjükkel szórakoztatták a megjelenteket, végül pedig ismét egy közös ebéddel erősítették tovább a horvát és magyar település közötti testvéri kapcsolatot.

A szervezők és a tisztviselők remélik, hogy az új kultúrház további minőségi élményék helyszíneként fog szolgálni a jövőben is.

A cikk az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program által támogatott „Drava Events II – Events of the both side of the Drava River” HUHR/1901/2.1.3/0148) című projekt keretében készült. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül az Európai Unió támogatásával valósul meg.