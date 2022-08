A nagy négyes – a Nike és a Jordan TOP 4 lépője, amik valódi must have-ek

Jordan 1 MID

Szinte nullára tehető annak az esélye, hogy még sosem találkoztál ezzel a modellel, vagy nem tudod, melyikről van szó. A férfi Nike Jordan ugyanis manapság az egyik legkapósabb lépő, és a cipő körüli hype-ról a legjobban az a tény tanúskodik, hogy a leggyakoribb méretek szó szerint pár perc alatt elfogynak egy-egy színállásból. A Jordan 1 MID-et az NBA, egészen pontosan a Chicago Bulls csapatának egyik leghíresebb és legtehetségesebb játékosa, vagyis Michael Jordan tiszteletére nevezték el, és a sneakerheadek között abszolút must have-nek számít. Így hát természetesen nem is hiányozhat egy olyan bolt kínálatából, ami kimondottan a streetwearre specializálódott – igen, nem is kérdés, hogy a Sizeerről van szó.

A forró újdonságok, az időtálló klasszikusok és az eredeti modellek széles kínálatában itt van például a Nike Jordan 1 Mid férfi sneaker fekete-piros verziója, ami megjelenésében az OG modellt idézi. Ez volt az a lépő, ami valamikor szinte sokkolta a kosárlabda-rajongókat, ugyanis látványos megjelenésével megszegte a NBA által kijelölt, sportcipőkre vonatkozó szabályokat. A közepes szármagasságú modell teljes mértékben természetes bőrből készült, aminek köszönhetően tökéletes kényelmet és megfelelő szellőzést biztosít, amit ráadásképp a perforációs rendszer is elősegít. Belsejét puha textilbélés borítja, amivel bevonták a legendás kosárcipő a szárszegélyét és nyelvét is. A jó tapadásról és a kiváló energia-visszairányításról pedig a megbízható gumis talp gondoskodik, amiben a perfekt tompításért felelős, szabadalmazott Nike Air technológia rejtőzik. A fűzős sneaker oldalpanelekeit Swoosh logó díszíti.

Nike Air Max 270

Ha a férfi Nike Air Max-ről elsősorban a 95-ös stílusát hozó, masszív modellek, vagy épp az egész sztorit indító, és a retró dizájnt tökéletesen megtestesítő Nike Air Max 90-hez hasonló, tipikus sneakerek jutnak eszedbe, akkor a listánkon szereplő következő lépő nem lesz számodra túl nagy meglepetés. Az amerikai brand tervezői csapata haladt a kor szellemével, és úgy határozott, hogy teljesen átszabja az Air Max-sziluettet, könnyedséget adva neki, és teljesen más anyagokat felhasználva, mint korábban. Mindennek eredményeképp született meg a férfi Nike Air Max 270.

A rövid szárú, fűzős modell ötvözi a futó- és edzőcipők jellegzetes tulajdonságait a modern megjelenéssel, ami tökéletesen passzol az aktuális trendekhez. A könnyű, futurisztikus dizájnú felsőrész légáteresztő, hálós szerkezetű anyagból készült, amit az érzékeny területeken szintetikus bőrből készült elemekkel erősítettek meg. Így a cipő még nagyobb stabilitást nyújt, és gondoskodik a lábfej helyes pozíciójáról. A lábfejet körülölelő belső rész csökkenti a bőrsérülések és a bőrirritáció kialakulásának veszélyét, a dupla vastagságú habból készült talp és az azt kísérő Max Air Heel párna pedig minden rezgésnél bizonyít, hiszen remekül tompít. A klasszikus fűzőrendszernek köszönhetően a Nike fehér férfi sneakere könnyen alkalmazkodik az elvárásaidhoz, a sarokpánt pedig megkönnyíti a cipő fel- és lehúzását.

Nike Air Flight Lite Mid

Oldschool stílus a legújabb köntösben, ami minden hétköznapi outfitnek megadja azt a bizonyos pluszt? Ilyen hatást érhetsz el a Nike fehér Air Flight Lite Mid férfi sneakerével, amit most szuper áron szerezhetsz be a Sizeernél. Ennél a sneakernél azonban nem csak és kizárólag a kedvezményre érdemes figyelned, hiszen felülmúlhatatlan a cipő dizájnja és stílusa is, ami tökéletesen passzol a streetwear vibe-hoz.

A modell, aminek felturbózott, menő verziója egyenesen a ’90-es évekre tekint vissza, tényleg sokat tud, és nemcsak az egykor a pályákon és a nagy kivetítőkön villogó kosárcipők rajongóinak figyelmét ragadja meg. De mivel is hódít újra a Nike Air Flight Lite Mid férfi sneaker? Sikere a meglepően könnyed kialakításnak köszönhető, ami ügyesen ötvözi a sportos inspirációkat a dinamikus, városi részletekkel, amiket a pipa logós márkától megszokott retró stílus minden rajongója szeretni fog.

És hogy milyen megoldásokat választott itt a Nike tervezői csapata? Kizárólag a legjobbakat! A Flight Lite Mid perforált felsőrésze prémium minőségű, fehér színű természetes bőrből készült, ami nemcsak támogatást nyújt a lábfejnek, miközben teljes mozgásszabadságot biztosít, hanem a megfelelő szellőzésről is gondoskodik. A magasított szárú modell belsejében a lábfejet textil öleli körül, ami a szárszegély és a fűző általi nyomást minimalizáló nyelvet is borítja. Mindez alá strapabíró talp került. Szuperelasztikus habból készült, ami lehetővé teszi a lágy, gördülékeny lépteket, ráadásképp pedig kiválóan tompíja a rezgéseket. A tapadásról pedig a gumis, cikcakkos futófelület gondoskodik, ami remekül helytáll a pályán és a meglepetésekkel teli, városi dzsungelben is.

Nike Air Max 97

Még ha 1997 számodra az őskornak tűnik is, egyértelműen érdemes megismerkedned a 2022-es, legütősebb Nike férfi cipőket felvonultató listánk következő modelljével. Nem másról van szó, mint a legendás Nike Air Max 97-ről, vagyis a lépőről, ami minden valódi sneakerfanatikus szekrényében ott van.

Az említett modellre legjobban a „masszív”, a „látványos” és az „elképesztően eredeti” jelzők illenek. Hogy miért? Minden rögtön egyértelmű lesz, ha megnézzük ezt a cipőt egy kicsit közelebbről! A Nike férfi sneakere rögtön kiemelkedik a konkurencia városi lépői közül lendületes dizájnjával, ami pl. a japán vonatok ihlette, hullámos mintának köszönhet. A cipő felsőrésze természetes és szintetikus bőr kombinációjából épül fel, de van benne textil is, és éppen ez a mix hangsúlyozza még inkább az eredeti, áramvonalas formavilágot, ráadásul meghosszabbítja a cipő élettartamát, és még kényelmesebbé teszi. Ha pedig már a kényelemről van szó... nagyban befolyásolja az a tény is, hogy a Nike Air Max 97 férfi sneaker teljes belső részét textil béleli, ami minimalizálja a bőrirritáció és a bőrsérülések kialakulásának veszélyét.

Bár látszólag úgy tűnhet, hogy a 97-es elég nehéz, ez a cipő igazából meglepően könnyű. Ezt többek között a strapabíró és modern anyagoknak köszönheti. Az oldschool modellt természetesen a férfi Nike Air Max-ekre jellemző, kétrétegű talppal látták el. Az eső réteg a teljes hosszban húzódó légpárna, ami puha és kényelmes tompítást biztosít. A második réteg pedig a gumis külsőtalp, ami jobb tapadást biztosít. A Nike Air Max 97 férfi cipőt több színállásban is megtalálod a Sizeer üzletekben és a webshopban.

Ez persze csak néhány lépő volt a Nike legforróbb, 2022-es férfi sneakerei közül.

Az elnöki különgép tiszteletére elnevezett férfi Nike Air Force? A formabontó és feltűnő Nike Air Vapormax Plus? A stílusosan visszatérő Blazer? Vagy inkább a multicolor Nike Waffle One?