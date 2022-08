Hirdetés 1 órája

5 környezetbarát tipp, amit már ma megtehetsz, hogy zöldebb legyen az otthonod

2022-ben a zöld otthon kialakítása és fenntartása fontosabb, mint valaha. Sajnos az elmúlt években tapasztalható globális felmelegedés és aszály már most kezdi rányomni a mindennapjainkra a bélyegét, de szerencsére néhány lépéssel már egyénenként is hozzájárulhatunk a további természeti katasztrófák megelőzéséhez. Mit tehetsz meg akár ma is, hogy otthonod zöldebb, környezeted pedig fenntarthatóbb legyen? Íme 5 valóban hatékony tanács!

1 . Dönts energiatakarékos eszközök mellett! Ha igazán környezetbarát otthont szeretnél, akkor az A+ energiaosztályú eszközök jelentik a megoldást. Legyen szó TV-ről, mosogatógépről, hűtőről vagy éppen vízmelegítőről, az A+ besorolás garanciát jelent az alacsony áramhasználatra. Természetesen az energiatakarékos berendezések borsosabb árral rendelkeznek, de hosszú távon mindenképpen kifizetődő mellettük letenni a voksot. Ugyanis a mai energiaárak és rezsiköltségek a jövőben még magasabbra kúszhatnak, ezért kifejezetten tanácsos a lehető legalacsonyabb áramfogyasztású eszközöket beépíteni otthonodba. TIPP: Érdemes a legtöbb energiabarát berendezést egyetlen helyről beszerezni, hogy a szállítmányozás minél kevésbé terhelje a környezetet. 2. Készítsd elő a napelem telepítését! Az elszálló energiaárak miatt hatalmassá vált a kereslet a napelemek iránt. Egyre több családi ház tetején láthatók hatalmas napelemek, amelyek valóban környezetbarát módon termelnek energiát. A megújuló energiaforrások beszerzését és telepítését állami pályázatokon keresztül is elintézheted, ezért érdemes résen lenni és folyamatosan figyelni az aktuális kiírásokat. Kalkulálj előre! Ha pontosan ki szeretnéd számolni a napelem vásárlásával és bekötésével járó költségeket, tanácsos online napelem kalkulátor segítségét igénybe venni. Ehhez csupán a villanyszámla átlagos havi költségét, továbbá a családi ház tetejének típusát és tájolását kell megadnod, a kalkulátor pedig pillanatok alatt konkrét árajánlatot nyújt számodra. 3. Gondoskodj a megfelelő szigetelésről! A huzatos, rosszul szigetelt házak télen és nyáron is hatalmas energiaveszteséget okoznak. Télen a hézagos szigetelés miatt sokkal többet kell fűteni a kellemes hőmérséklet eléréséhez és fenntartásához, nyáron pedig a klímát szükséges nagyobb teljesítményen dolgoztatni, hogy ne egy szaunában érezd magad otthon. Megfelelő szigeteléssel azonban számottevő összeget spórolhatsz havi szinten, ezért mielőtt nagyobb fűtőberendezéseket vagy még magasabb teljesítményű légkondicionálót vennél, tedd rendbe a szigetelést. Melyek tartoznak a zöld szigetelőanyagok közé? XPS polisztirol

EPS polisztirol

Kőzetgyapot

Üveggyapot 4. Ne pazarold a vizet! Európában az elmúlt 500 év egyik legnagyobb aszályát próbálja átvészelni a lakosság és a mezőgazdaság - ez már intő jel, hogy a vízzel mindenkinek takarékoskodnia kell. Kutatások szerint 2025-re közel 2 milliárd ember fog vízhiányban szenvedni, ezért egy nappal sem szabad halogatni a spórolást. A víz az egyik legértékesebb kincs a földön, ezért ahhoz, hogy ne legyen szükség az egyik városból másikba történő szállítmányozására, érdemes nagyon megbecsülni. Mit tehetsz otthonodban a kevesebb vízhasználat érdekében? Fogmosás közben ne folyasd a csapot! Ugyanis egy 2-3 perces fogmosás során több liter vizet is elpazarolhatsz, ennek pedig a számlán is szemmel látható eredménye lesz. Inkább a fogmosás végén tisztítsd meg gyorsan a mosdókagylót, hogy minél több értékes vizet megőrizz.

Fürdés helyett zuhanyozz gyakrabban! Persze a téli hidegből a lakásba érve mindig jól esik egy forró vízzel teli kádban relaxálni, de ha teheted, időnként válaszd az egyszerű zuhanyzást. Ha igazán ki szeretnéd maxolni a takarékoskodást, válassz víztakarékos zuhanyfejet a mosakodáshoz.

A WC-re soha ne tekints szemetesként! Néha kényelmesebb az ételmaradékokat vagy éppen a zsebkendőket a WC-n lehúzni, azonban ez egy rendkívül pazarló szokás. Használd inkább az erre való benti vagy kinti szemetest, hogy a vízhasználat mértékét minél lejjebb szorítsd otthonodban. 5. Komposztálj a kertedben! Készíts házilag komposztáló ládát, vagy rendelj egyet a netről, hogy értékes tápanyagokat adj vissza az anyaföld számára. Ebben a ládában helyezd el a háztartási hulladékokat és az ételmaradékokat, hogy azok természetes módon bomoljanak le - hidd el, a föld hálás lesz ezekért a tápanyagokért. Miért remek döntés a komposztálás? Jótékony hatású mikrobákkal gazdagítod a talajt - például kénnel és magnéziummal.

Csökkented a talajerózió esélyét, azaz még a heves esőzések ellen is felkészíted és megerősíted a földed.

Jobb nedvességmegtartó képességet biztosítasz a talaj számára, ezért növényeid egészségesebben fejlődhetnek. A fenti 5 környezetbarát tipp betartásával máris rengeteget tehetsz a zöld otthon és a fenntartható jövő megteremtéséért. Szerencsére nem feltétlenül kell azonnal milliós beruházásokra gondolni, hiszen már néhány mindennapi, pazarló szokás megváltoztatásával is lejjebb faraghatod a rezsiköltségeket és a környezeti terhelés mértékét. Állj tudatosan a kérdéshez, hogy bolygónk valóban élhető maradjon!

