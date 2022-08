A tetőtér sajátosságai

Ahhoz, hogy alaposan felkészülhessünk a munkára, ismernünk kell, hogy mivel állunk szemben, ha egy tetőtéri helyiséget készülünk hangulatos gyerekszobává varázsolni. Először is, ne feledjük, hogy a ház legfelső szintjéről van szó: a tető közvetlen közelsége miatt itt különösen fontos a megfelelő szigetelés. Ez nemcsak télen fontos, hanem az egyre forróbb nyarak szempontjából is – különös tekintettel arra, hogy a tetőtéri helyiségek akár reggeltől estig természetes fényben úszhatnak.



Másodszor meg kell említenünk a tető egyedi dőlésszögeit, a tetőtérben ugyanis általában csapott a plafon, ami egészen új kihívásokat adhat mind a kialakítás, mind a dekoráció során. Csak hogy egy példát említsünk: nem fogunk tudni egyszerű ablakokat beépíteni, mindenképp speciális, ilyen helyiségekbe tervezett darabokat kell találnunk, ilyenek például a roto tetőablakok.

6 tipp, hogy szuper gyerekszobát kapjunk a tetőtérben

Nem mondjuk, hogy kis munka lesz, de azt már most megígérhetjük, hogy megéri majd – már csak az izgatottan csillogó gyerekszemek miatt is!

Állapotfelmérés

Mielőtt bármit is vásárolnánk vagy bármit is lemérnénk a helyiségben, a legelső, hogy egy alapos állapotfelmérést végezzünk. Mivel a ház legfelső szintjéről van szó, könnyen lehet, hogy itt-ott találunk kisebb-nagyobb hibákat, legyen az egy repedés vagy egy kis beázás. Ezek, ha időben kezeljük őket, nem jelentenek nagy gondot. Ugyanakkor ha a felújítás előtt csak legyintünk rájuk, később sok fejfájás okozhatnak a tökéletesre elkészített szobában. Ehhez a lépéshez felbérelhetünk egy szakembert, aki sorra veszi, mi mindent kell kijavítanunk, hogy végül igazán szép lehessen a festés és jól mutasson a laminált padló.

Szigetelés

Már említettük a szigetelés fontosságát, ami egy tetőtéri helyiségben csak még nagyobb hangsúlyt kap. Ha egy jó minőségű kőzetgyapot szigeteléssel látjuk el a szobát, akkor télen a falak megtartják a meleget a fűtött szobában, míg nyáron védenek a hőséggel szemben. Ez jó a gyerekeknek, hiszen egy jó klímájú szobában a játék is nagyobb öröm, de még jobb a szülőknek, akiknek több marad a pénztárcájukban a hónap végén.

A megfelelő ablakok

Szintén szót ejtettünk már az ablakokról. Egyrészt speciális tetőablakokat kell bevetnünk, hiszen az egyszerű, függőleges falakra tervezett darabok itt nem fognak beválni. Másrészt érdemes ezen a téren is a minőségbe fektetni: a roto tetőablakok remek hőszigeteléssel rendelkeznek, ami, mint már tudjuk, több szempontból is lényeges.

Méretre szabva

Egy tetőtéri helyiség speciális tulajdonságokkal rendelkezik, így könnyen megeshet, hogy egy-egy dőlésszöghöz nem találunk megfelelő bútorokat. Ahelyett, hogy kétségbe esnénk, keressünk egy jó asztalost, aki megtervezi és elkészíti a gyerekek álmainak könyvespolcát vagy éppen beépített szekrényét! Ha sikerül egy jó szakembert kifognunk, akkor biztosan lesz jó pár tippje arra is, hogyan tudjuk helytakarékosan berendezni a szobát.

Izgalmas részletek

Persze a nem megszokott dőlésszögű falak könnyen kihívás elé állíthatnak minket, ha dekorációról van szó, de ne így tekintsünk a szoba adottságaira! Inkább nézzük épp ellenkezően: melyek azok az ötletek, amelyeket kifejezetten ilyen helyiségekben lehet megvalósítani? Kialakíthatunk hangulatos kuckókat, felhúzhatunk baldachint vagy éppen berendezhetünk egy különleges olvasósarkot – itt már tényleg csak a képzeletünk szabhat határt annak, hogy mit viszünk véghez!

Hagyjunk teret!

Ha belejövünk a gyerekszoba kialakításába, könnyen elvethetjük a sulykot. Így egykettőre azon kaphatjuk magunkat, hogy az egész helyiség tömve van jobbnál jobb ötletekkel és mindenféle bútorokkal. Ezzel addig nincs baj, amíg helyet hagyunk a gyerekek kedvenc dolgának, a játéknak. Fontos, hogy mindig legyen olyan szabad tér, ahol egy kicsit elengedhetik a fantáziájukat!

Tervezzük okosan!

A tetőtéri szoba nemcsak gyerekkorban tehet jó szolgálatot: a tinédzserek is szívesen vonulnak el a ház egy távolabbi pontjára, hogy felkészüljenek egy dolgozatra vagy csak egy kicsit messzebb legyenek a kistestvéreiktől. Éppen ezért célszerű a tetőtéri helyiségekkel hosszú távra tervezni! Igyekezzünk olyan bútorokat válogatni bele, amelyek idősebb korban is jó szolgálatot tesznek – pláne, ha külön az adott helyre készíttettük!

Vonjuk be őket!

A gyerekszoba tervezésének természetesen vannak olyan fázisai, amelyek a legkisebbeknek nemcsak hogy teljesen unalmasak, de még felesleg is őket belevonni. Ilyen például a megfelelő szigetelőanyag kiválasztása vagy éppen a roto tetőablakok beépítése. A gyerekek hálószobájának berendezése és dekorálása azonban számukra is hatalmas, izgalmas élmény! Ha azt szeretnénk, hogy igazán komfortosan érezzék magukat a tetőtéri szobájukban, engedjünk nekik is teret ebben! Hadd válasszák ki a tapétát, döntsék el, hogy milyen szőnyeget szeretnének vagy éppen hogy milyen íróasztalt helyeznének a kijelölt sarokba.

Ha így teszünk és még a fent felsorolt tippeket is egytől egyig betartjuk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a kicsik nagyon sokáig imádják majd a szobájukat – még akkor is, ha már nem is lesznek annyira kicsik!