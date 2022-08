Nem maradnak el a betervezett programok Magyarhertelenden, augusztus 26-án, pénteken 15 órától lép színpadra Bodnár Rita és Tihanyi Tóth Csaba a Most kezdődik a tánc című produkcióval. Augusztus 27-án, szombaton, nagyszabású Pool Party lesz a termálfürdőben, ahol Dj Simi & Dj Öcsi diktálja majd a tempót és pörgeti a zenéket, a vendégek pedig kedvükre szórakozhatnak a medencékben, és a fák árnyékában. Az előrejelzés szerint az időjárás is kedvező lesz, a hőmérséklet a napsütésben eléri a 30 fokot. A fürdő népszerűségét a programok mellett annak is köszönheti, hogy főépületében négy beltéri medence található, különböző élményelemekkel, illetve országos szinten is ismert és elismert szaunapark várja a vendégeket, amelyben profi szakemberek segítenek minden érdeklődőnek. A szaunák fürdőruhamentesek, viszont egyedülálló módon lehetőséget biztosítanak a fedett testtel (lepedőben, szaunaruhában, törölközőben) szaunázók és fedetlen testtel szaunázók részére is.

A szakképzett személyzet segít mindenkinek a helyes szaunázással kapcsolatosan. A szaunamesterek és recepciósok készséggel segítenek tájékozódni a helyes és egészséges szaunázás világában. A szaunamesterek által vezetett szaunaprogramok, zenés aromás felöntések után a frissítő elfogyasztása közben a mesterek szívesen segítenek tanácsokkal új ismeretekkel a kezdő szaunás vendégeknek.

A fürdőben egyaránt megtalálható a finn szauna, az aroma szauna, az infra kabin, illetve a sóbarlang is.