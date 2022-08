A Hertelendi Termálfürdő & Szaunapark vezetői is úgy gondolják, hogy az utolsó forró napokon sem kell a lakás hűvösében szomorkodni: augusztus 19-én, pénteken például élőzenés strandparty lesz a The Connector zenekarral, este hattól egészen tizenegyig. Másnap, a nemzeti ünnepen is nyitva lesz a fürdő, ekkor indul a nyárbúcsúztató hosszú hétvége: már fél hatkor kezdődik a buli, DJ Simivel és DJ Öcsivel, és nem marad el a nyáron sokak által megkedvelt grillparty sem. Másnap, azaz vasárnap egy igazán különleges műsor következik: két közkedvelt előadóművész, Bodnár Rita és Tihanyi Tóth Csaba érkezik egy vérpezsdítő zenés-énekes-táncos műsorral, csak hogy valóban megkönnyítsék a búcsút a kánikulától.A műsorok természetesen a napi fürdőbelépő megváltásával látogathatók.

A Hertelendi Termálfürdő & Szaunapark főépületében négy beltéri medence, valamint egy közvetlenül a komplexumból kivezető folyosón megközelíthető kültéri medence várja a kikapcsolódni vágyó vendégeket. A beltéri medencék között felfedezhetünk egy pancsolót is a legkisebbeknek, mini csúszdával. Az élménymedencében négy nyakzuhany, a sodró medencében kancsós vízsugarak és sodró elem várja a fürdőzőket. A nyári szezonban a nyári strandrésszel kibővülve összesen 12 medencével várják az ide látogatókat.