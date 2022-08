A Calvin Klein fülbevalók nagy gondossággal lettek megtervezve. A készítők arra törekednek, hogy a vagány stílust kombinálják a minőséggel és a kreativitással. Mindezt pedig egyszerű, letisztult formákba csomagolva jelenítik meg az ékszereken.



Mielőtt bármelyik ékszer mellett leteszed a voksodat nem árt tisztában lenned néhány dologgal. Például, hogy milyen anyagból készülnek, illetve mi jellemzi a forma- és színvilágukat. Mi most beavatunk a Calvin Klein fülbevalók különleges világába és a nyakláncokról is mesélünk.



A Calvin Klein fülbevalók igéző kivitelben készülnek



Calvin Klein tehetsége először akkor került a figyelem központjába, amikor elkezdett ruhákat tervezni. Egyszerű, mégis különleges és határozott szabásmintáival azonnal elnyerte a divatrajongók tetszését. Később parfümök és ékszerek készítésébe kezdett, amivel még nagyobb népszerűségre tett szert. A fülbevalói nemesacélból készülnek, ami garanciát ad az időtállóságra. Természetesen a díszítés sem maradhat le róluk, ami gyakran cirkónia berakás, de vannak olyan változatok is, amiken kedved szerint alakíthatod a díszeket. Ezeket szettben tudod megvásárolni a díszekkel együtt. Ami a fülbevalók formáját illeti, nagyon sokszínű a választék, az absztrakt formák mellett a szív, a kör és a csepp alak is feltűnik. A színek között pedig megtalálod az ezüstöt, az aranyat és a rozé goldot is.

Forrás: divatekszerbolt.hu; Calvin Klein



A Calvin Klein nyakláncok sem okoznak csalódást



A fülbevalókhoz hasonlóan, a nyakláncok is nagyon különleges kivitelben készülnek. A forma, a szín és a stílus tekintetében is igazodnak hozzájuk, így tökéletes kiegészítői lehetnek. Különösen akkor érdemes együtt viselned őket, ha tökéletes megjelenésre szeretnél szert tenni, az ékszereiddel pedig egységes hatásra törekszel. Egy kerek alakú, kőberakásos medállal ellátott nyaklánchoz például remekül illik egy hasonló kristályokkal díszített fülbevaló.



Ha úgy érzed, itt az ideje, hogy lecseréld a régi ékszereidet, akkor a Calvin Klein nyakláncok és fülbevalók a lehető legjobb választásnak bizonyulnak. A kérdés már csak az, hogy hol érdemes megvásárolnod őket. Mi jó szívvel ajánljuk figyelmedbe a Divatékszerbolt webshopot, itt ugyanis széles kínálatból válogathatsz. Sőt, nemcsak ékszereket, hanem például karórát is tudsz vásárolni.