Az akkumulátor időtartama

Elektromos autó vásárlása előtt általában két kérdés merül fel mindenkiben. Az első, hogy meddig bírja majd az akkumulátor, a második pedig, hogy mennyibe kerül majd a csere. Mint minden akkumulátor, az elektromos autók hajtását biztosító darabok is idővel veszítenek a kapacitásukból, ez azonban a járművek teljesítményét nem, csupán a hatótávot befolyásolja.

Nagyobb távok megtétele

Mivel számtalan különböző elektromos autó és töltő létezik, érthető, hogy az autó töltése is más-más időtartamú lesz. A teljes töltési idő nagyban függ a jármű adottságaitól és a használt töltési módtól, valamint töltőtől is. Figyelembe kell vennünk, hogy hány kilowattot képes a töltő leadni és azt is, hogy mennyit képes az autónk felvenni. Ha hosszabb utakat tervezünk, akkor érdemes nagyobb teljesítményű akkumulátort választani, mivel sokkal gyorsabban tudnak teljesen feltöltődni mint a kisebb teljesítményű társaik.

Töltési lehetőségek

Otthoni töltés

Az otthoni töltés kényelmes módja a “tankolás”-nak, azonban az autókhoz kapott töltőkábeleket használva viszonylag sok idő feltölteni az autónkat. Érdemes elgondolkozni egy otthoni fali töltő telepítésén, így a lakásunkban is hasonló gyorsasággal és biztonsággal végezhetjük a töltést, mint a töltő pontokon.

Töltőállomások

Az eleinte ingyenes töltőállomások száma hamar lecsökkent, azonban még mindig van lehetőség díjmentesen tölteni autóinkat az erre kijelölt töltőpontokon. Örvendetes, hogy egyre több úgynevezett utazást segítő villámtöltővel is találkozhatunk már városokban is, melyek kiemelkedő hatékonysággal tudnak új életet lehelni megfáradt elektromos autónkba.