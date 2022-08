A fürdő népszerűségét annak is köszönheti, hogy főépületében négy beltéri medence található – és természetesen ne feledkezzünk meg az országos szinten is ismert és elismert szaunaparkról, amelyben profi szakemberek segítenek minden érdeklődőnek. A szaunák mindegyike fürdőruhamentes, viszont egyedülálló módon lehetőséget biztosítanak a fedett testtel (lepedőben, szaunaruhában, törölközőben) szaunázók és fedetlen testtel szaunázók részére.

A szolgáltatásaikat, többféle hőkabinjaikat ezért két különálló részen, textiles és textilmentes oldallal biztosítják vendégeik számára. A szaunaparkból nyíló tágas kültéri szaunakert biztosítja a tökéletes kikapcsolódás érdekében a friss levegőt, a fürdőzési lehetőséget, a relaxáló pihenést – természetközeli környezetben, fürdőruhamentes napozási lehetőséggel.

Aki azonban inkább medencézni szeretne, és eközben még programokat is élvezni, annak természetesen erre is lesz lehetősége: most vasárnap Gerendás Péter koncertjét évezhetik az odalátogatók. A Liszt Ferenc díjas előadóművész zenéjét leginkább a latin, rock és lírai dallamok jellemzik, de közel áll hozzá a jazz is.