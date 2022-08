A Mária-kápolna Marázától délre, másfél kilométerre, az erdő szélén helyezkedik el. A búcsú alkalmával a falu lakói körmenettel vonulnak a kápolnához, ahol a szentmise után kávéval, kaláccsal, pogácsával látják vendégül a résztvevőket. Szeptember 8-án 14 órakor indul a zarándoklat, ahová a környező településekről is várnak lakókat, illetve az idén a Mecsek Egyesület egy csoportja is érkezik a hagyományos programra.

A Mária-kápolnát, illetve az előtte lévő forrást gyógyhelyként tartották számon korábban. Ehhez két legenda is fűződik. Az egyik szerint Mária megjelent egy juhász vak lányának álmában, aki a tanácsára megmosta szemét a forrásban, amely azután meg­gyógyult. Egy másik változat szerint egy, a közelben kapáló horvát asszony kétéves vak lánya belepancsolt a forrás vizébe, megdörzsölte a szemét, és ezután látni kezdett.

A gyógyforrás mögé először deszkából, majd amikor az leégett, az 1700-as években kőből emeltek kápolnát a lakosok. A környékbeliek évszázadokon át zarándokoltak ide, itták a gyógyvizet, szemüket, kezüket, lábukat megmosták vele, s üvegekben vitték haza. Hálából gyermekingeket raktak a kápolnai Mária-szobor lábához, mások gyógyulásuk után a mankójukat hagyták ott.

A Mária-kápolna búcsújáró hely lett, és Kisboldogasszony napján (szeptember 8.) a körmenetek alkalmával a szomszédos településekről is érkeztek zarándokok ide.

Az 1980-as évekre elhanyagolttá vált a hely, benőtte az erdő, a forrást ellepte az iszap, és bedőlt a kápolna teteje.

A sorsa 1996 nyarán fordult jobbá, amikor Jégl Péter volt marázai lakos, (2015-ben Langenau-ban elhunyt, Németország) azzal kereste meg Schenk Jánost, Maráza akkori polgármesterét, hogy egymillió forinttal szeretné támogatni a kápolna helyrehozatalát, hogy a régi időknek megfelelően ismét zarándokhely lehessen, mint ahogy az ő emlékeiben is él.

Megkezdődött hát a munka, először erdőtisztítással, így láthatóvá váltak a kápolna még álló falai, a forrást pedig egy öreg szilvafa elkorhadt tuskója mellett egy méterrel, a hordalék alatt találták meg. A forrást kitisztították, majd az eredeti medernél egy nagyobb körben kutat alakítottak ki, hogy az esetleges csapadék vagy hordalék ne fedje el újra a forrást. A kút tetejére visszakerült a legendából ismert malomkő, amelynek közepén lyuk van, így ha belenézünk a kútba, látni lehet az eredeti meder kör alakban kirakott köveit. A kápolnában van egy kis vödör lánccal, amit ezen a lyukon leengedve lehet a forrásból vizet húzni.

A kápolna felújítását az eredeti állapot visszaállítása szerint végezték, melyben nagy segítségére voltak az önkormányzatnak az idősek elbeszélései. Az épület ajtajának kazettáiba a legenda történetét faragták.

A felújítási munkálatok alatt, illetve annak végeztével a környezet szépítésében és parkosításában a lakosság aktívan részt vett, és azóta is részt vesz mind az épület, mind pedig a környezetének a tisztán tartásában. Az önkormányzatnak és a lakósságnak is köszönhető, hogy ilyen szép környezet fogadja az idelátogatókat.

1997. augusztus 23-án az újraépített épület ünnepélyes átadásakor Jégl Péternek dísz­polgári címet adományozott az önkormányzat, hiszen az ő támogatása nélkül nem lett volna anyagi forrása a falunak arra, hogy az épületet így helyreállítsák.

A zarándokhely megújulása a hagyományt is újraélesztette, azóta is nagyon szép erdei környezet várja az idelátogatókat. Minden évben Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án, délután kettőkor indul a körmenet a világháborús emlékműtől a kápolnáig, ahol szentmisét is tart a plébános. A rendezvényre mindig nagyon sokan érkeznek, de az évközi látogatottság is jelentős.



Mária-forrás



Ahogy közeledünk a Kápolnához, jobb oldalon is van egy forrás, amit a Mecsek Egyesülettel közösen 2010-ben épített ki az önkormányzat. A Mária-forrás nevet kapta, de a legenda szerinti gyógyforrás nem ez, hanem a kápolna épülete előtt álló kút vize.



Kereszt



2008-ban lakossági és önkormányzati összefogással megújult az erdő alján álló kereszt, amely messziről jelzi, hogy közeledünk a kápolna felé. A kereszten látható felirat eredeti, az van rávésve, hogy „perselypénzből” állították 1875-ben.