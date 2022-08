Napjainkban az utazók az egészséges életmód jegyében a passzív pihenés helyett egyre inkább keresik a természettel való kapcsolatot, az aktív pihenés lehetőségét, melyet az olyan gazdag természeti értékekkel rendelkező területeken találnak meg, mint Drávaszabolcs környéke. A táj páratlan szépsége felfedezhető kerékpáron, vízen és gyalogosan is.

A Dráván átívelő drávaszabolcsi híd lábánál hajókikötő és pihenőpark található, mely kerékpárral, gépkocsival és autóbusszal egyaránt megközelíthető, a parkolás ingyenes. Az innen induló, áprilistól novemberig közlekedő sétahajó fedélzetéről megtekinthető az érintetlen Dráva-vidék, az ártéri erdők gazdag madár- és állatvilága. A sportosabb kalandokat kedvelők a rendszeresen induló, szervezett kajak-kenu túrák alkalmával is felfedezhetik a Dráva és a Fekete-víz szépségeit. Drávaszabolcs a változatos élővizeinek köszönhetően számos lehetőséget kínál a hobbi- és sporthorgászok számára.

A településen halad át a Három Folyó kerékpáros-túraútvonal, az egykori Vasfüggöny mentén húzódó EuroVelo13 kerékpáros-útvonal Mohács és Barcs közötti szakasza. Az érintetlen Dráva menti tájon át vezető kiépített kerékpárutak tökéletes lehetőséget kínálnak az egymástól kényelmes tekerési távolságra található festői kisvárosok és falvak bejárására. A drávaszabolcsi Ifjúsági Parkban fedett kerékpáros-pihenőhely és elektromoskerékpár-kölcsönző található. Itt épül a település közösségi kemencéje, melynek átadására a tervek szerint még idén ősszel sor kerül. A közösségi kemence építését a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap támogatta.

– Célunk a természeti és kulturális adottságokra épülő turisztikai termékek kínálatának és szervezettségének növelése, a turisztikai szolgáltatói kör bővülésének ösztönzése, valamint a helyi gazdaság fejlesztése a fenntartható turizmus elvei mentén – mondta Solti Dezső, a község polgármestere.

– Feladatunknak tekintjük a kiemelkedő természeti, történelmi és kulturális attrakciók bemutathatóvá tételét és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének ösztönzését. A helyben igénybe vehető szolgáltatások bővítése érdekében tervezzük a településen egy látogatóközpont kialakítását, mely magában foglalja többek között a helytörténeti és környezeti értékekről szóló interaktív kiállításnak helyet adó bemutatóteret, valamint egy turisztikai információs és szolgáltatópontot. Ide kerülhetne át Sár József entomológiai gyűjteménye, a jelenleg a faluházban látható „Rovarok a Drávától az Amazonasig” című kiállítás is. Ez a bázis a térségi aktív turizmus egyik központjaként üzemelhetne, összefogva több környékbeli település turisztikai kínálatát, hálózatban együttműködve a térség többi látogatóközpontjával és turisztikai információs irodáival – fogalmazott Solti Dezső.

Izgalmas túraútvonalak várnak



A gyalogos túraútvonalak is érdekes látnivalókat kínálnak az érdeklődőknek. A Dráva-parti hajókikötőből indul a 6 kilométer hosszú, kiépített és állomásonként információs táblákkal ellátott Kenderáztató tanösvény, amely a Duna-Dráva Nemzeti Park Kelet-Dráva Tájegységének természeti értékeivel, valamint az egykor itt hagyományos kenderfeldolgozás történetével és módszereivel ismerteti meg a helyszínre látogatókat. Drávaszabolcson keresztül halad továbbá a Mária Út zarándokútvonal Máriagyűdtől Donji Miholjacig vezető szakasza. Ennek egyik megállója a település kisebb parkjában található. A Mária Kert ugyanakkor sokkal több, mint pihenőállomás: a lelki feltöltekezés, elmélyülés, ima helyszíne, segíti a két kegyhely közötti úton a zarándokok lelki-testi megerősödését.

A határőrök találkozóját is megszervezik a településen

A minden évben megrendezett Falusi disznóvágás és Halászléfőző Fesztivál mellett idén szeptember 17-én a Magyar Falu Programban elnyert támogatással határőr-találkozót is tartanak Drávaszabolcson. Szeretettel várják a valaha Drávaszabolcson szolgálatot teljesítő sorállományú és hivatásos határőröket és családjukat és minden érdeklődőt a volt határőr őrsön. A volt határőrök számára előzetes regisztrációval látogatható, zárt körű programok 10 órakor kezdődnek, 13.30-tól pedig regisztráció nélkül is bárki részt vehet a szórakoztató kulturális programokon. Lehetőség lesz az őrs bejárására és a csak ezen a napon látható történelmi kiállítás megtekintésére. További információ a www.dravaszabolcs.hu/hirek/hatarortalalkozo oldalon olvasható.

Látogatóközpontot is terveznek a jövőben Drávaszabolcsra