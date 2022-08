Április végén olvashattak lapunkban a településen létrehozott Jó kis hely közösségi tér és a hozzá kapcsolódó programsorozat sikeréről. A komplex program a Széchenyi 2020 pályázati rendszer keretein belül, 44 millió forintos pályázati támogatásból valósult meg, ezen fe­lül 20 milliót kaptak a közösségi ház felújítására és berendezésére. A programok azonban a pályázat lejártával sem fejeződtek be.

Összehozzák a közösséget a programok

– A Jó kis hely keretében indult foglalkozások 95 százalékát továbbvittük saját forrásból. Örömmel mondhatom, hogy az országban a sok Jó kis hely közt Katádfa áll ebben az élen – mondta a település polgármestere, Szabó Miklósné, aki évek óta számos fejlesztés megálmodója a faluban.

– Folytatódnak a játszóházak, a kézműves-foglalkozások, a húsvéti programok. Tartunk ünnepélyeket saját műsorokkal, anyák napjára legutóbb színielőadást mutattak be a gyerekek, március 15-e alkalmából kokárdát készítettünk – adott ízelítőt a közösségvezető a település programjaiból.

Megünnepelték az apák napját is, ennek alkalmából ajándékokkal készültek a gyermekek édesapjuknak. Tartottak helyben cirkuszi előadást is, ahol kígyókat, hüllőket is láthattak a csemeték. Jár a településre könyvtárbusz is, ott is tartanak Mikulásváró-programot, kézműveskedést. Katádfán levendulát is termesztenek, az illatos virágokból koszorúkat, illatpárnákat is készítettek a helyi fiatalokkal.

Az elmúlt hetek során Balatonlellére tettek kirándulást a helyiek, ahol jó hangulatú strandolás során kapcsolódtak ki közösen.

Ősszel folytatódik a tanodai foglalkozás is

Szeptembertől újra megnyílik a tanoda, szombatonként az alsósoktól a gimnazistákig várják a fiatalokat játékos feladatokkal, a tananyag elmélyítésével, valamint angol nyelvi felkészítéssel is.

– Jelenleg gyöngyfűző szakkör is zajlik, az alkotásokból augusztus 29-én nyílik majd kiállítás a közösségi házban – mondta Szabó Miklósné.

– Fotópályázatot is hirdetünk a Magyar Fotográfia Napja alkalmából, ehhez felnőttek és gyerekek egyaránt küldhetnek képeket: egy természetfotót, egy portrét és egy kreatív fotót – számolt be a polgármester. A beküldött képekből kiállítás lesz, a legjobbakat díjazzák is.

Ősszel pedig három további kreatív szakkör indul, köztük mézeskalács készítés is. Tervezik a fásítás, virágosítás folytatását is ősszel.

A tavaly felavatott új játszótér mellett focipálya is létrejött, ez azonban kicsinek bizonyult, így most átalakítják. A közelében színpad is készül, a cél, hogy a polgármesteri hivatal és a közösségi ház udvarán szabadidőközpontot alakítsanak ki. A közösségi háznál pergolát is el fognak helyezni, hogy nyáron is árnyékban ülhessenek le a helyiek, továbbá a buszváró felújítását is tervezik.

Megjelent a szakácskönyv és a helyi fotóalbum

– Elkészült a tervezett kiadványunk, mely az önkormányzatnál meg is vásárolható. Az egyik oldalról Katádfa finomságait tartalmazza, a helyi asszonyok receptjei alapján, évszakok szerinti beosztásban. A másik oldalról pedig a Jó kis hely programsorozat alkalmából készült fényképeket gyűjtöttük össze, így megörökítve a pillanatokat – mesélte Szabó Miklósné.

A receptek az adott évszakokhoz illeszkednek, télre mézeskalácsot, ősszel rétest, birs­almasajtot, tavasszal foszlós kalácsot, nyáron rózsaszörpöt készíthetünk a katádfaiak receptjei alapján.

Több pályázaton is nyertek, újakat is beadtak

A Magyar Falu Program pályázatai közül a következők valósultak meg. A „Faluházak felújítása” című pályázati konstrukcióban elkészült a polgármesteri hivatal felújítása. A fejlesztés célja a többcélú önkormányzati épület felújítása és korszerűsítése volt. Megvalósult a polgármesteri hivatal teljes külső és belső felújítása, energetikai korszerűsítése (szigetelés, nyílászáró csere, vízelvezetés). A hivatal felújítása hozzájárult az igényes hivatali környezet megteremtéséhez, szolgáltatásainak korszerűsítéséhez, a gördülékeny ügyintézéshez, a dolgozók munkakörülményeinek javításához és nem utolsósorban a településkép kialakításához.

Az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása” pályázat keretén belül elkészült a Zrínyi utca felújítása. A község belterületén elhelyezkedő leromlott állapotú út teljes körű felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítása a közlekedés biztonságához is hozzájárul. Az érintett útszakaszok stratégiailag fontos helyen találhatóak, hiszen a távolsági tömegközlekedés igénybevételét ezen útszakasz biztosítja, buszmegállóval rendelkezik.

A Leader-pályázaton belül eszközbeszerzésre került sor, a művelődési ház új bútorzatot kapott. A Közművelődési pályázaton belül komoly hangosítóberendezést tudtak beszerezni, ezzel a rendezvények kültéri, beltéri hangosítása is megoldódott. Folyamatban van az önkormányzati temetők infrastrukturális felújítása, a ravatalozó rendbetétele is a Magyar Falu Program keretén belül, sőt, új falugondnoki buszra is nyertek támogatást.

Beadtak még pályázatot a Vidékfejlesztési Programban a temetőhöz vezető út felújításához, illetve a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzem bővítésére is: új helyiséget terveznek raktár és feldolgozás céljára kialakítani.

Nagy erőkkel zajlik a termelés és a feldolgozás

A Katádfán termelt zöldségek, gyümölcsök továbbra is népszerűek. A Start mezőgazdasági program részeként idén is zajlik a termelés, új fóliasátorral is bővült a kertészet, s egy kistraktort is vásároltak. A májusi jégeső sajnos a katádfai terményeknek is ártott, több gyümölcsöt, zöldséget vert el a jég, de még így is gőzerővel zajlanak a munkálatok. A termelés és gyártás során szerzett bevételek segítik a közösségi programok finanszírozását is.

A feldolgozóüzemben készült szárított zöldségek, lekvárok, befőttek, a rengeteg savanyúság már nem csak a szigetvári piacon szerezhető be a Katádfai Finomságok Boltjában, hanem több viszonteladójuk van Szigetváron, Pécsen, a Hajnóczy úti piacon és Sellyén is, az önkormányzati piacon.

– Mindent vegyszer nélkül termelünk, s ezeket természetes módon, tartósítószerek használata nélkül dolgozzuk fel. Azon dolgozom, hogy a savanyítóüzemben a közeljövőben gyümölcs és zöldséglé is készülhessen, ősszel már készülünk az almalé gyártására – számolt be a polgármester.