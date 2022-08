A redőny előnyei és hátrányai

Mivel manapság sokféle sötétítési lehetőség áll rendelkezésre, nehéz lehet kiválasztani az otthonunkhoz ideális megoldást. A redőny még mindig az egyik legnépszerűbb opciónak számít, hiszen rendkívül tartós, és akár vaksötétséget is képes biztosítani a lakásban. Azonban néhány hátránnyal is rendelkezik, amelyekkel érdemes tisztában lenni, mielőtt elköteleződnénk emellett a tartós megoldás mellett.

Az első és legfontosabb tudnivaló pénztárcánk szempontjából, hogy a redőnyök jóval nagyobb kiadást jelentenek más típusú sötétítőkhöz képest. Felszerelésük és leszerelésük is magas költséggel jár, és mivel tartós megoldásról van szó, nem olyan egyszerű ezt megoldani, mintha egy sötétítő függönyt cserélnénk le. Nem elhanyagolható tényező, hogy a le- és felhúzás gyakran igen hangos, mely a szomszédok számára vagy a velünk élő háziállatok, gyerekek számára sem lehet túl kedvező.

Mi a helyzet a függönyökkel?

A függönyök valószínűleg a legelterjedtebbek az összes sötétítési lehetőség közül, nem ok nélkül. Ezek a csodás anyagok rengeteg különböző textúrával, szövettel, mintával készülnek, hogy megfeleljenek mindenféle esztétikai követelménynek. Jóval olcsóbbak, mint a redőny, és kedvünk szerint váltogathatjuk őket, ha azok elhasználódnak vagy csak lecserélnénk őket.

A függönyök segítségével elkerülhetjük az erős, vakító külső fényeket, és élvezhetjük, hogy a lágyan áteresztett napsugarak varázslatos hangulatot teremtenek otthonunkban. Egy vastag anyagból készült sötétítő függöny pedig nagyszerűen blokkolja a beáradó fényt, ha nyugodt pihenésre vágynánk. A függöny igazán univerzális, és teljes mértékben a nyílászárók méretéhez alakítható. Szinte bármilyen textil- vagy méteráru boltban, függöny outletben vásárolhatunk olyan mintájú és színű darabokat, melyek otthonunk csodás díszei lesznek.

Bár egy igen nagyszerű megoldásként tartják számon, a függöny jóval kevésbé tartós, mint a redőny, és a tisztántartása is kihívást jelenthet. Megadja azonban azt a szabadságot, hogy bármikor lecserélhetjük egy másik típusra, nagy költségek és komolyabb munkálatok nélkül.

Mikor melyiket válasszuk?

Ha a redőny és a függöny között vacilálunk, érdemes néhány szempontot figyelembe venni a választás során. A redőnyök telepítéséhez gyakran szakember segítsége szükséges, mely magasabb anyagi vonzattal jár, mint egy függönykarnis felfúrása, amit házilag is meg tudunk oldani. Éppen ezért a rendelkezésre álló büdzsé jelentősen meghatározó a kérdésben. Ha pedig függöny outletből szerezzük be a sötétítőnket, garantáltan több maradhat a pénztárcánkban.

Érdemes helyiségenként is végiggondolni, melyik lenne a legideálisabb megoldás. Az egyes szobák fekvése, a beáradó fény mennyisége és az esztétikai preferenciák is meghatározhatják, hogy milyen sötétítőt választunk. Sokak számára fontos az is, hogy a berendezéshez és az otthon stílusához is remekül passzoljon a választott függöny vagy redőny.

Végül pedig jelentős befolyásoló tényező lehet az is, hogy saját otthonnal rendelkezünk, vagy albérletbe keressük a legideálisabb sötétítő megoldást. A redőny szerelési munkálatai miatt engedélyt szükséges kérnünk a tulajdonostól, hiszen ez egy tartós, végleges megoldás, mellyel nem mindenki ért feltétlenül egyet. A függöny azonban igazán albérlőbarát opció.

Ha a tartósság és a fény teljes kizárása a cél, a redőny jó opció lehet, ám ha szeretnénk hangulatossá, jól variálhatóvá tenni otthonunkat, a függönyök nyújthatnak kiváló megoldást.